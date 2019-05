Casado, con «espíritu colchonero» ante el 26-M: «Partido a partido y a por la remontada» El presidente del PP avisa del efecto de dividir el voto de centro derecha: «El 1+1+1 ha llevado a Iceta a presidir el Senado»

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 09/05/2019 21:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Partido Popular ha abierto la triple campaña electoral, de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, en el Templo de Debod de Madrid. Centenares de personas (mil, según la orgazanición) se han acercado a este lugar mágico de Madrid, quizás buscando algo esotérico que levante a este PP en las urnas, pero no han llenado el espacio que estaba reservado, en la explanada junto al Templo. Casado ha asegurado que afronta la campaña con «espíritu colchonero, partido a partido», y ha advertido de que la fractura del centro-derecha tiene un resultado: «El 1+1+1 ha llevado a Iceta a presidir el Senado».

En el PP se percibe la moral baja, y no es para menos. «No puede volver a pasar que siendo más gobiernen ellos», advierten los populares, que hacen constantes llamamientos a la movilización. La abstención es un fantasma que puede ser determinante el 26 de mayo, con unas elecciones que se celebran menos de un mes después de las generales.

Casado ha empezado su intervención con un recuerdo especial a Rubalcaba y su familia, una mención que ha merecido el aplauso del público. «¡Qué bueno eres!», le ha gritado una mujer.

«La campaña es fundamental, la afrontamos con un espíritu colchonero, partido a partido, a por la remontada», ha asegurado Casado. El líder del PP ha reconocido que cuando juega el Barça él quiere que gane como todos los equipos españoles, pero el público no estaba muy de acuerdo y le han gritado: «¡Noooo!».

Casado ha defendido que no es ninguna novedad que el PP diga en su lema «Centrado en tu futuro», porque ya Fraga, Aznar y Rajoy utilizaron el «centro» en sus campañas. «El PP lleva cuatro décadas centrado», ha asegurado.

El líder del PP ha enviado al electorado de centro-derecha un mensaje que será el eje de su campaña: «Cuando el centro-derecha vota dividido, gobierna la izquierda. Con menos PP, hay más de Podemos. Con menos PP, acaban gobernando aquellos que no quieren una España unida y no les preocupa que haya paro. Estas siglas no son un fin en sí mismo. No vamos a decir al votante que se ha equivocado, pero sí les decimos que no se van a equivocar cuando vuelvan al PP, seguimos siendo su casa, somos el partido de las clases medias».

Casado ha abierto las puertas del PP a todo el centro-derecha: «Somos un partido hecho para todos. Con ese orgullo de lo que hemos sabido hacer, pero somos bastante mejores que ellos, que la izquierda, por lo menos en resultados, en ilusión y en humildad. Estas elecciones son importantísimas, seremos el contrapeso para que el PSOE no lo tenga tan fácil». Y ha lanzado esta advertencia: «El 1+1+1 ha llevado a Iceta a presidir el Senado».

En este mismo acto, la número uno del PP para las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha defendido la fuerza de su partido: «No somos una moda, somos el gran partido del centro-derecha, que aspira a conquistar de nuevo a millones de españoles».

El candidato al Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, ha intentado animar a los suyos después del descalabro de las últimas elecciones: «¡Hay partido! Que no crean que estamos desmoralizados, la ilusión está aquí, en este partido. Si nos movilizamos y vamos a votar ganaremos las elecciones». «¿Por qué nos atacan tanto? ¿Por qué nos quieren tan poco? Porque lo hemos hecho muy bien, no tenemos que agachar la cabeza».

La candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que el PP es el que mejor conoce Madrid, «el que respeta las tradiciones pero transforma hacia el futuro» la ciudad y la Comunidad. Díaz Ayuso ha dejado claro que no se cree el CIS de Tezanos: «Es mentira», y ha asegurado que el PP va a seguir gobernando.