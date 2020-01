Carmena desvela que visitó a Carme Forcadell en prisión La exalcaldesa de Madrid ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su visita a la expresidenta del Parlament: «La he visto muy bien»

S.E. Madrid Actualizado: 19/01/2020 19:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha concedido una entrevista en el programa «Preguntes Freqüents» de TV3. En ella, Carmena, que tilda la política de la que ha vivido durante cuatro años como un «teatro», ha ahondado en su relación Pablo Iglesias o la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, pero también ha desvelado un episiodio del que hasta ahora no había hablado. Su visita a la cárcel a Carme Forcadell el pasado mes de noviembre.

«Cogí un tren hasta la estación de Tarragona y fui a ver a Carme Forcadell a la prisión», aseveró. La visita surgió después de que la exalcaldesa de Madrid alabase unas palabras de la política presa en las que pedía «empatía» con los catalanes contrarios al secesionismo. Tras esto, una persona del entorno de Forcadell contactó con ella.

«Me encantó que una mujer dijera eso. La empatía es un elemento en común», expresó la exmagistrada que ya está alejada de la vida pública. Carmena, que alabó la actitud de la expresidenta del Parlament en prisión, apuntó que vio «muy bien» a Forcadell. «Estuvimos hablando del trabajo que está haciendo con otras presas en la cárcel», apostilló.

Carmena, que llegó a aseverar en el pasado que los políticos sentenciados por el Tribunal Supremo «no son presos políticos en absoluto», se ha caracterizado por una posición un tanto ambigua con respecto al «procés». Cuando estaba al frente del consistorio, permitió la celebración de actos a favor del secesionismo (en uno cedió espacio en Cibeles y en otro en Matadero de Madrid). También llegó a afirmar que la aplicación del artículo 155 era «inevitable», pero no condenó la declaración unilateral de independencia. La exalcaldesa de Madrid tampoco se dejó ver en la masiva manifestación a favor de la unidad de España que se celebró en la capital en 2017.

Manuela Carmena también habló de su relación con el líder de Unidas Podemos. «Nunca he tenido una relación habitual con Pablo. Nunca he tenido una relación con él, siempre he sido independiente. Por supuesto que nos hemos visto, pero no sé, a lo mejor en todo el tiempo nos habremos visto tres veces», contó al programa de TV3.

Esa «independencia» también la vinculó en la entrevista con Íñigo Errejón, de quien se desligó y aseveró no tener nada que ver con el proyecto de Más País.