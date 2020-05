Entrevista Carmen Moriyón: «Lo de Cascos ha sido un expolio económico, político y sobre todo moral» La presidenta de Foro Asturias denuncia a su fundador en ABC, tras desvelar este periódico cómo utilizó los fondos del partido en gastos personales

Juan Fernández-Miranda SEGUIR Javier Chicote SEGUIR Madrid Actualizado: 30/05/2020 13:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carmen Moriyón (Gijón, 1966) fue alcaldesa de Gijón por Foro Asturias, desde 2011 a 2019, y desde 2018 es la tercera presidenta del partido. Hoy denuncia que el fundador, Francisco Álvarez-Cascos, utilizó los fondos de la formación en beneficio propio, como esta semana ha desvelado ABC.

¿Cómo y cuándo descubrió las cuentas reales del partido?

Después de las elecciones de mayo del 19 mi inmensa preocupación era cómo pagar los proveedores. Decidí no coger el acta de diputada, porque había fracasado y yo era la responsable, pero mantuve la Presidencia porque no me quedaba tranquila: no había dinero y había que pagar los proveedores. Y de una manera natural surgió todo. Lo conocí hace meses.

¿Qué impresión se llevó?

Me sentí que esto era un expolio económico y político, porque el proyecto era el mejor para Asturias, y sobre todo un expolio moral; la decepción fue tremenda. Tuve que pasar mi duelo personal, porque yo era una profesional y, como yo, más de 170.000 personas que confiaron en nuestro proyecto. Yo no podía mirar para otro lado. Es que es tremendo, no acabo de creérmelo todavía.

Usted asume la Presidencia en septiembre de 2018. Ha pasado un año y medio.

Faltaban 8 meses para los elecciones y, francamente, me dediqué a eso. En el tiempo anterior, forme parte de la comisión directiva porque como alcaldesa de Gijón era miembro nato. Pero nunca fui en una lista votada en un congreso. Te lo digo claramente: presupuse en el líder la buena fe y la honorabilidad. Siempre procuraba asistir a las comisiones directivas, aunque nunca tuve un cargo ejecutivo. Nunca encontré indicios de que pudieran estar pasando cosas. Sí es cierto que el estado de cuentas no se presentaba, pero sí se daba cuenta de que el Tribunal de Cuentas no había puesto salvedad alguna. Tengo que confesarte que yo presuponía que la persona que estaba al frente del partido tenía un sueldo, pero nunca me preocupé. Después de las elecciones, me asusté. Lo que más me impactó fue lo de la sede de Madrid (alquilada en el Paseo de la Castellana a la entonces mujer de Álvarez-Cascos). Sí recuerdo que en el 14 se informa de dejar una sede, en la calle Hilarión Eslava. Ahí se hizo la primera campaña a las generales, en el año 11. No es una excusa, pero yo viví la responsabilidad de la Alcaldía de Gijón gobernando en minoría. Me dediqué a eso y te juro que presupuse la honorabilidad.

Todo salta cuando el partido se queda sin fondos a raíz de las elecciones del 19 y se genera un problema económico.

A raíz del problema por el pago a proveedores en la Comisión Directiva se piden las cuentas y se encarga una auditoría. Y cuando empiezan a parecer los primeros recibos… tremendo. Todo arranca porque yo dije que no me marchaba sin dejar este tema resuelto. Debíamos 346.000 euros a proveedores. Afortunadamente, hoy la mitad de la deuda está solventada y espero que para la verano sólo queden 80.000.

El diputado nacional de Foro ha dicho que él estuvo en la sede contratada a la exmujer de Cascos en Madrid.

Le digo a Isidro Martínez Oblanca que demuestre que estuvo allí. Es que no es cierto. No hago más que recibir llamadas de personas que fueron voluntarias en Madrid y me dicen que no estuvieron en la Castellana. No es verdad, no es verdad. Sólo ha salido Isidro Martínez Oblanca. Teníamos otro diputado y no ha dicho eso.

¿Le ha llamado el señor Cascos?

No, no.

¿Esto va a acabar en los tribunales?

Por supuesto. Y tiene otra derivada: hagamos un ejercicio de decencia política. No hay otro camino, no podemos meter esto en un cajón. Nosotros vinimos a dar un servicio a la sociedad asturiana y para eso teníamos unos fondos públicos y hay que dar cuenta de esto. Si Foro puede tener un futuro, hay que aclarar esto en el juzgado.

Los críticos les acusan de ser muleta del PSOE y de defender la oficialidad del asturiano.

Es increíble. Que me traigan, desde que yo soy presidenta, un acta de una Comisión Directiva donde se haya planteado la oficialidad del asturiano. Por Dios bendito, con los problemas que tiene Asturias y España. ¿Y vendernos al PSOE? Nosotros buscamos siempre la moderación.