Carmen Calvo supera el coronavirus y se reincorpora a su trabajo de manera presencial

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha superado el coronavirus, tres semanas después de que se conociera su contagio. Después de haber necesitado de atención hospitalaria y continuar la recuperación en su domicilio, Calvo ha dado negativo en la última prueba que le han realizado, según ha confirmado en su perfil de Twitter.

«He superado al Covid-19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial», ha publicado Calvo. «Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos».

