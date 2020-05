Carmen Calvo, sobre la incidencia del virus en España: «Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están en línea recta» «La verdad es que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal», dijo la vicepresidenta del Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, compareció ayer ante la Comisión Constitucional del Senado y pronunció unas llamativas palabras sobre la crisis del coronavirus y cómo ha afectado a España: «No me había dado cuenta de que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea, en horizontal. Y son tres de las grandes ciudades donde se ha dado un problemón del demonio».

«Yo no me había dado cuenta nunca. La verdad es que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal», comenzó Calvo, antes de enumerar esos puntos geográficos que, en su opinión, están «casi en línea recta».

La vicepresidenta afirmó que, leyendo, se había topado con una información que sugería que la expansión del virus «parece que tiene que ver con unas determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas». «Habían acabado dándose cuenta de a base de darle muchas vueltas de cómo esto ha afectado», insistió, y añadió, y concluyó: «Si eso es así, el verano no ayudará mucho y el otoño no sabemos cómo vendrá».

Estudios no revisados

Lo cierto es que existe un estudio científico, publicado originalmente en marzo y revisado en abril, que indagaba en la posibilidad mencionada ayer por Calvo como una de las variables que influían en la expansión del virus. No obstante, esa investigación, llevada a cabo por seis investigadores de diferentes universidades estadounidenses e iraníes, aún no ha sido revisada.

La publicación, además, hace más referencias que una simple «línea recta», como ha señalado la vicepresidenta. Los investigadores, que buscaban establecer un modelo predictivo de la expansión de la enfermedad, aseguraban haber encontrado una similitud tanto de temperaturas como de humedad en varias de las zonas que habían sufrido una importante transmisión comunitaria del coronavirus.

Por otro lado, el estudio hablaba originalmente de Wuhan —origen del virus— y no de Pekín, Nueva York o Teherán como zonas de expansión comunitaria. Señalaba, además de Madrid, a otras siete ciudades como Tokio, Milán, Seattle o Qom (Irán). Lo que sí hacía la investigación, basándose en los datos climatológicos del año anterior, es poner en alerta a ciudades como Nueva York, Londres, Berlín, Vancouver, Varsovia o Kiev.