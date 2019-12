Entrevista Carlos Pérez Nievas (Cs): «Recurriremos al TC el Estatuto vasco si se inmiscuye en Navarra» El diputado regional de Ciudadanos le pide a Casado que el PP dé pasos para que haya un gobierno constitucionalista

«Si el documento final del Estatuto vasco incluye a Navarra, se recurrirá y se pedirá su inconstitucionalidad». Carlos Pérez Nievas, abogado de profesión, es el portavoz autonómico de Ciudadanos en Navarra y portavoz adjunto de la coalición Navarra Suma, que integran junto con UPN y el PP en la Comunidad Foral. Pérez Nievas redactó la declaración institucional que aprobó esta semana el Parlamento navarro rechazando la referencia a Navarra en los documentos de actualización del autogobierno vasco propuestos por los partidos nacionalistas en el Parlamento de la comunidad vecina.

El texto de la declaración fue conforme a la opinión de los tres partidos de la coalición Navarra Suma y con la inclusión de alguna propuesta del Partido Socialista de Navarra. Los votos de Navarra Suma y PSN apoyaron la declaración institucional, pero Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra votaron en contra.

¿Por qué esa declaración?

A Ciudadanos, y habló también como segundo portavoz de Navarra Suma, le preocupa que otra comunidad se plantee con tanta naturalidad en un documento legal la incorporación en este caso de Navarra. Es un atropello y una injerencia y es desconocimiento del ordenamiento jurídico. Tenemos, además, la sensación de que pasa desapercibido y no ha habido todavía una declaración institucional de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, por mantener una situación política porque los socios de gobierno suyos están hablando de este tema y tenía que haber dado una respuesta clara.

¿No considera suficientes las declaraciones al respecto de la presidenta ni que el PSN apoyase expresamente la declaración institucional?

María Chivite no hizo una mención específica en su declaración institucional en el Día de Navarra, mostrando su rechazo y pidiendo la eliminación de la referencia a Navarra, como parte de la comunidad autónoma vasca, ni de una Euskalherria. Es cierto que el Partido Socialista está en el Parlamento vasco y hace un voto particular al respecto, pero nosotros consideramos que de origen ya está viciado porque contiene planteamientos contrarios a la realidad institucional. Nadie puede hablar de Navarra más allá de los navarros y de sus instituciones.

Pero fue consensuada.

Como no había habido un posicionamiento claro, la planteamos y el PSN la aceptó con alguna aportación suya, pero creemos que tampoco tenía otra salida para un partido en el Gobierno nacional. Eso no quita para que pensemos que la presidenta tiene que comprometerse expresamente a defender la singularidad de Navarra y su estatus moleste o no a sus socios.

Aun así, los partidos en el Parlamento vasco están prácticamente pensando que es una cuestión que va a quedar para la próxima legislatura.

Igual sí. Es un proceso, pero el documento de origen ya reivindica una Euskalherria y a Navarra dentro de ella, cuando ni siquiera es una entidad dentro del Estado. La Transitoria Cuarta de la Constitución recoge la posibilidad de que Navarra decida incorporarse a la comunidad autónoma vasca y nosotros creemos que ya tiene que desaparecer porque en todos estos años de democracia la ciudadanía navarra vota mayoritariamente a partidos que no defienden esa incorporación. Es una realidad. Navarra no es una parte de Euskalherria y ni siquiera esa cultura se comparte en toda la Comunidad Foral.

¿Qué esperan que suceda ante el rechazo del Parlamento de Navarra y la posición de los partidos constitucionalistas en el Parlamento vasco?

Depende de si el PSOE forma Gobierno en España con los nacionalistas, porque entonces creemos que la maquinaria se pondrá en marcha y se retomará el texto con la inclusión de Navarra, aunque luego sea una cuestión que se declare inconstitucional. Si el Gobierno estatal que se forma es diferente y constitucionalista, todo será de otra manera.

Pablo Casado ha pedido que Navarra Suma se abstenga para favorecer el nombramiento de Pedro Sánchez.

Si Casado pide a Navarra Suma que se abstenga, el PP también tendrá que dar pasos para que haya un gobierno constitucionalista, pero creo que el Gobierno se va a conformar con los partidos nacionalistas y esto creo que conllevará problemas de ordenamiento jurídico y de estabilidad del país.

Denunciarán entonces los documentos que puedan aprobar en el Parlamento vasco.

Desde luego se recurrirán y entre los documentos que Jaime Ignacio del Burgo ha presentado por parte del PP en el Parlamento vasco ya refleja la inconstitucionalidad de las referencias a Navarra.