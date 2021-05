Dirigentes del PSOE piden rapidez con los indultos al temer un alto coste político Reclaman certezas al presidente para minimizar el coste, cuya intensidad divide al partido, mientras Redondo los defiende para «arreglar» Cataluña

Víctor Ruiz de Almirón Madrid Actualizado: 28/05/2021

Entender el PSOE que Pedro Sánchez construyó a partir de 2017 significa reconocer que no hay capacidad para cuestionar las decisiones de la cúpula ni para minar la autoridad. Y mucho menos para volver a derribar al hoy presidente del Gobierno.

Por lo general no suele haber ni discrepancias en su ejecutiva. No sucede así con la decisión del Gobierno de conceder los indultos a los independentistas presos. Son pocos, no obstante, los que expresan una discrepancia de fondo. Pero no son tan pocos los que reconocen que la decisión tendrá costes políticos para la marca. En este punto no hay tampoco coincidencia. La necesidad de explicar bien la cuestión y de no demorar la resolución final