Cantó respeta la decisión del TC e insiste en que se dedicará «en cuerpo y alma» a que Madrid «siga siendo libre»

El exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha mostrado su respeto a la decisión del Tribunal Constitucional de mantener su exclusión de la lista electoral del PP.

«Como mantuve desde el primer momento, eso no era lo principal. Lo importante es que el 4M Madrid siga siendo libre. Y es a lo que me voy a dedicar en cuerpo y alma esta campaña», ha escrito en sus redes sociales, tras conocer el fallo.

