Camps, a la fiscal de Gürtel: «Llevan 11 años intentando ligarme a algún tipo de irregularidad» Declara como testigo en la pieza que investiga las adjudicaciones en la visita del Papa a Valencia en 2006 y rebate las declaraciones de Correa y «El Bigotes»

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha comparecido este jueves como testigo en el juicio sobre las adjudicaciones a la trama Gürtel durante la visita del Papa a Valencia en el año 2006 y durante su intervención ha adoptado por momentos una posición defensiva, hasta enzarzarse con la representante de la Fiscalía Anticorrupción: «Llevan 11 años investigando a ver si hay alguna forma de ligarme a algún tipo de irregularidad», ha sentenciado.

Camps ha sido procesado en otra pieza de la trama por lo que si bien acude en esta como testigo, estaba acompañado de su abogado y podía negarse a declarar, aunque ha aceptado responder a todas las partes. En este caso, se enjuicia al titular de Orange Market, Francisco Correa; y a su subalterno Álvaro Pérez, conocido como «El Bigotes», entre otros, por la adjudicación de las pantallas y la megafonía durante la visita del Pontífice.

La causa se dirigía asimismo contra el expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, si bien ha fallecido antes de que termine la vista oral. En total, son 23 acusados de los que 13 han llegado a pactos de conformidad con la Fiscalía.

Cabe recordar que tanto Correa como López han declarado en esta misma sala como acusados que todas las decisiones sobre la logística en torno a la visita del Papa salieron de su despacho. Además, el que fue director de la Radio Televisión Valenciana, el ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Jimeno, señaló que del propio Camps salió la orden de darle algún contrato a Álvaro Pérez, presuntamente, en respuesta a esas quejas previas.

Sin embargo, Camps desde su posición de testigo, ha rebatido esas afirmaciones. Sobre la adjudicación en sí, ha descartado tener conocimiento alguno. Sitúa su posición en la fundación que decidió los términos como presidente meramente honorífico, situación de la que dijo, no tuvo conocimiento hasta muchos años después cuando con su secretaria acudió al registro de fundaciones.

Tampoco así supo de los pormenores, ni cómo se adjudicó a Radio Televisión Valenciana la emisión en exclusiva y la logística para hacerlo ni por qué esa logística acabó en manos de una empresa pantalla, Teconsa, tras la que se encontraban las empresas de Correa. «Son cuestiones tan menores para un presidente de la Generalitat...», ha planteado en un momento del interrogatorio, durante el que ha tirado también de ironía: «Estaba yo en la visita del Papa como para mirar las pantallas».

Vuelve a negar relación con «El Bigotes»

Pero el momento más tenso ha tenido lugar tanto a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás como de la defensa de Álvaro Pérez sobre la relación que le unía con este empresario, habida cuenta de la célebre conversación que saltó a los medios en que se dirigía a él como «amiguito del alma» y le felicitaba la Navidad.

El audio ha vuelto a sonar este jueves en la sala y Camps ha mantenido la misma postura que antaño: Eran felicitaciones de rigor que le iba pasando su secretaria. «Era Nochebuena. Me salió eso», ha apostillado. Sí ha habido una «novedad», al menos para el expresidente de la Generalitat Valenciana. No fue él quien realizó aquella llamada, sino Álvaro Pérez, tal y como le ha confirmado su abogado.

En todo caso, ha incidido en que no tenían ninguna relación de amistad pese a «las grabaciones que ya conoce toda España» y que con él no iría «ni a la vuelta de la esquina». A su boda fue, pero según ha explicado, «porque un compañero de partido» y en concreto, Ricardo Costa, se lo pidió.

«Vuelvo a repetir, porque no sé si a usted, pero a compañeros suyos he reiterado durante 11 años en que me han venido preguntando por lo mismo, que yo nunca supe de la existencia de ninguna empresa llamada Orange Market hasta el día en que el juez Garzón decidió entrar en unas oficinas estando yo de presidente en la Generalitat Valenciana, en 2009», ha dicho a la fiscal sobre la primera operación judicial contra la trama Gürtel.

En esta línea, ha seguido: «Esto es Gürtel 3. En Gürtel 1 ninguno de ellos dijo absolutamente nada de esto. En Gürtel 2 empezaron a decir alguna cosa y en Gürtel 3, porque llevamos 11 años con las mismas preguntas, están cambiando de opinión. No sé si en relación con sus nuevas defensas o con el Ministerio Fiscal, pero yo nunca he cambiado mi opinión», ha asegurado también a preguntas del Ministerio Público.