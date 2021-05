Campo niega que Sánchez se refiriera al Supremo cuando habló en Bruselas de «venganza y revancha» El ministro asegura en el Senado que la polémica de los indultos «no es una pelea del Ejecutivo contra el Judicial» La oposición pide al Gobierno que reconsidere su postura después del contundente informe del TS: «Su obligación es defender la Constitución y a los tribunales», le recuerda De la Rosa (PP)

Veinticuatro horas después del demoledor informe del Tribunal Supremo sobre los indultos del 'procés', el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hablado este jueves por primera vez. Y lo ha hecho para expresar su «absoluto respeto» hacia el Alto Tribunal y a negar, aunque sin citarlo expresamente, que las referencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a «venganza y revancha» tenga algo que ver con el Alto Tribunal.

«No creo que haya habido nunca una sola palabra que pudiera entenderse ni tímidamente como una sospecha o duda del papel de nuestro Tribunal Supremo; confío en el Tribunal Supremo ciegamente, respeto la separación de poderes de un modo acérrimo y siempre me encontrarán beligerante cuando haya una ataque contra el poder judicial. Para el Alto Tribunal solo tengo reconocimiento y admiración«.

El ministro ha respondido así al portavoz del PP, Fernando de Rosa, que en el Senado, donde ha comparecido para explicar su plan de Justicia 2030. Era lógico que con la resaca del contundente informe del Supremo su proyecto pasara a un segundo plano ante la polvareda política que levanta la eventual concesión de medidas de gracia a los condenados por sedición.

En un tono muy duro, De Rosa, juez de carrera como el propio Campo, ha mostrado al ministro la preocupación de su partido por este asunto. «Su obligación es defender la Constitución y a los tribunales españoles. Aplicar la ley no es revancha. Usted es juez. Las sentencias no son venganza, la Constitución establece como valor fundamental la justicia, y la justicia es dar a cada uno lo suyo. El que delinque, no se arrepiente y afirma que insistirá en el delito no puede tener perdón, por mucho que un Gobierno dependa políticamente de sus votos. Acepte el informe negativo del Supremo, defienda las resoluciones judiciales«, ha dicho el senador.

Campo le ha rebatido insistiendo en que el Gobierno respeta profundamente al Supremo, pero ha insistido, como hizo el pasado lunes, en que hay que ver los indultos con «naturalidad», en el sentido de que es una figura «que forma parte de la Constitución» y «hacer menos ruido». No obstante, ha eludido pronunciarse sobre la decisión que tomará el Gobierno (el ministro de Justicia tiene que elevar la propuesta) porque todavía no ha estudiado los informes. Pero «esto no es una pelea del Ejecutivo contra el Judicial». Y ha señalado que de momento se les ha dado trámite porque es una obligación legal y «después cada uno podrá criticar. La crítica hace ciudadanos mejor formados».

También Vox y Ciudadanos han pedido a Campo que el Gobierno reconsidere su postura. Desde la primera formación, José Manuel Marín ha preguntado al ministro qué razones de justicia, equidad o utilidad pública puede haber en los presos del 'procés' y le ha reprochado que vaya «en contra de la legislación, como juez y como ministro de Justicia». Por su parte, el senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez López le ha preguntado si el Gobierno piensa «reescribir» la sentencia con la Fiscalía y los jueces.

«El Tribunal Supremo advierte de que indultar a los presos sería inaceptable, que no hay indicio de arrepentimiento», ha dicho. Y en referencia también a las palabras de Sánchez en Bruselas, ha instado a Campo a que se pronuncie sobre si considera «venganza» una sentencia dictada «con todas las garantías legales. «Tienen ustedes un problema. Cometerán un grandísimo error. Por llegar a final de legislatura no cometan ese disparate. Ni se lo han pedido ni se han arrepentido», ha dicho en referencia a los propios presos.