Campo admite ahora que el Gobierno vetó al Rey en Barcelona por la cercanía del 1-O y el fallo sobre Torra El ministro de Justicia afirma que instó al presidente del CGPJ a posponer la celebración del acto

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido este lunes que el Rey no acudió el pasado viernes a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona por la cercanía del 1 de octubre -el tercer aniversario del referéndum- y por la inminente sentencia sobre la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra.

En una entrevista en RNE, recogida por Ep, Campo ha reconocido que el Ejecutivo no solo buscaba velar por la "seguridad" del Monarca, sino que además tenía una intención de "velar por la convivencia" en Cataluña.

Es por eso, ha continuado el titular de Justicia, que el Gobierno instó al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a posponer la celebración del acto. "Si se podía hacer unos días después... ¿por qué íbamos a generar una tensión?", se ha preguntado, para después asegurar que el propio Lesmes rechazó el aplazamiento.

Con todo, el ministro de Justicia no cree que la polémica generada en torno a la ausencia del Rey sea "imputable a Lesmes" por no acceder al aplazamiento de la entrega de despachos. "Con una cierta normalidad se pidió si se podría trasladar a una fecha posterior... el presidente Lesmes tenía la competencia y lo ha hecho", ha añadido.

Para justificar lo excepcional del acto, Campo ha recordado que solo acudieron ocho vocales del consejo y no los 20 que debían de haber asistido. "No había ningún miembro de la sala de Gobierno, faltaron 20 alumnos, de los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia solo fue uno... no fue invitada la consejera de Justicia de Cataluña... todo ha sido un tanto extraño. Pero tampoco hay que hiperbolar porque generamos tensiones", ha apuntado.

Cambio de discurso

El jueves pasado, un día antes de la celebración de la entrega de despachos a los nueves jueces, un acto al que el Rey había acudido los veinte años anteriores, el ministro se había limitado a decir que el Gobierno tenía la «obligación» de proteger la Monarquía y rehusar aclarar quién tomó la decisión.

«La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la tenía que tomar», dijo Campo la semana pasada en la Ser, sin dar más detalles:«Creo que en la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar todas y, por tanto, creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y, sin duda, la Monarquía lo es».

El veto al Rey no solo provocó un profundo malestar en el seno judicial, y Lesmes lo dejó claro el viernes al afear al Gobierno en su discurso por vetar a Don Felipe. «Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado (...) sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función», señaló el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

El propio Monarca llamó a Lesmes el viernes y le hizo saber que lamentaba no haber podido acudir al despacho de los nuevos jueces, un hecho que llevó al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de IU, Alberto Garzón, ambos ministros del Gobierno de coalición, a criticar con dureza a Don Felipe y acusarle de maniobrar contra el Gobierno y la democracia.

La oposición, con el PP a la cabeza, ha exigido a Sánchez que prescinda de estos ministros.