El campo abandonado

José Zaragoza ha dicho que el PSOE se siente más cómodo pactando con ERC que con el PP y es verdad. Salvando altísimas y jovencísimas excepciones –Felipe, Leguina, Corcuera, Guerra y algunos más como ellos– la izquierda ... continúa intentando empatar el partido perdido de la Guerra Civil. Los socialistas son una banda jugando contra nadie y a oscuras en un campo de fútbol abandonado, sembrado de arbustos y piedras. Las porterías sin red, los banquillos oxidados y los socialistas hacen de jugadores, de público y de árbitro y sueñan multitudes y banderas y arrebatos cuando sin nadie enfrente chutan y marcan con su balón deshinchado.

El PSOE en su esencia, y en su conjunto, no sólo no ha superado que perdió la Guerra –y suerte que la perdieron– sino que aún vive de exprimir el guerracivilismo para su propaganda. La exhumación de Franco, que acabó siendo un extraordinario tributo al Caudillo , el funeral de Estado con todos los honores que la izquierda le debía, fue una apelación directa al 36; lo mismo que el anticlericalismo atroz, en el delirio ya completo de la izquierda, que no sólo quiere ganarle la Guerra a Franco sino que se la quiere ganar a Dios.

Cuando Zaragoza estuvo al frente de la propaganda socialista, explotó como nadie el frentismo. Su lema más famoso fue: «Si tú no vas, ellos vuelven», refiriéndose a Aznar pero en el fondo a la dictadura –y por supuesto a las checas, aunque esto no lo decía, porque nos lo guardaba como sorpresa.

No es que el PSOE sea independentista. No es que Pepe Zaragoza lo sea. Yo solía llamarle «quinqui del Baix Llobregat» y con el tiempo mi opinión sobre él ha mejorado. Es inteligente, rápido, duro, tiene un apreciable sentido del humor, una cierta elegancia verbal y hasta gestual que le distingue de otros políticos catalanes de familias más nobles y educación más refinada. Pero en lugar de tomar vuelo en sus posibilidades de grandeza, en la generosidad, en el sentido de Estado y de la Historia, fenece en el resentimiento social, en el fantasma del campo de fútbol abandonado, en una rabia sorda y ciega que le concentra en sus defectos y en sus taras, en lugar de permitirle desplegar sus virtudes, que las tiene, y que tan interesantes resultarían para España. Felipe González lo hizo y ha sido el mejor presidente desde la recuperación de la democracia .

«A la izquierda le pesa más su odio que su amor, más su revanchismo que fortalecer una sociedad libre»

Preferiría que fuera un cinismo, una mezquindad, una estrategia. Preferiría que hubieran pactado un botín corrupto para repartirse con Junqueras . Pero el auténtico drama de España es que tenemos a una izquierda que le pesa más su odio que su amor, más su resentimiento que su sentido constructivo de la Historia, más su revanchismo prebélico que el afán de fortalecer una sociedad libre, justa y segura para las personas de buena voluntad.

Esquerra ha emitido señales de una cierta moderación en los últimos tiempos. Más en las formas que en el fondo, y más para rematar a Convergència en la guerra fratricida que ambas fuerzas mantienen desde hace décadas, pero los que de natural, como yo, somos optimistas, hemos intentado ver ahí el principio de una posible solución, que aunque sólo pasara por desalojar a los restos de Convergència del poder y a pactar con el PSC la gobernabilidad de Cataluña, ya sería mucho. El director de ABC en Cataluña, Àlex Gubern , y yo hemos hecho no pocos esfuerzos para defender el interés de esta confluencia y no nos hemos cansado de explicar y defender que Miquel Iceta no es un separatista ni un dinamitero de la integridad del Estado. Todo lo contrario.

«Preferir jugar con fuego a pactar con el PP es de partido enfermo, de patria enferma de radicalismo»

Pero fiar la gobernabilidad de España –porque a fin de cuentas la sola investidura no sirve para nada– a un acuerdo con quienes tienen el último propósito de hacerla saltar por los aires; y preferir este irresponsable jugar con fuego a un pacto con el PP , con quien tantos y tan significativos puntos programáticos comparten, es de partido enfermo, de patria enferma de radicalismo y odio, y agónicamente indefensa y sola frente los lobos de su más siniestro pasado, que aún quieren, al cabo de tantos años, infligirnos la derrota de la que gracias a Dios nos libramos.