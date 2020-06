Una campaña electoral sin besos País Vasco y Galicia diseñan protocolos de seguridad para el 12-J. Feijóo pide proteger a los mayores de 65 años

Será la fiesta de la «democracia» más extraña, sin abrazos de los candidatos, sin besos de los más fieles a sus líderes políticos, con mítines de aforo limitado y todos guardando «distancia social». Los gobiernos vasco y gallego han diseñado protocolos específicos de seguridad para conjugar la salud pública y el derecho al sufragio en las elecciones autonómicas del 12 de julio. La doble cita electoral estaba prevista el 5 de abril pero quedó aplazada por la crisis del coronavirus. Ahora las autoridades públicas tratan de evitar posibles contagios con medidas extraordinarias de prevención.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu detalló ayer sus «directrices sanitarias» para la jornada del 12-J y la campaña por el voto, que seguirá siendo de dos semanas pese a que el PNV y el PSE propusieron acortarla a una semana. Los partidos de la oposición (Bildu, Podemos y PP) se negaron al considerar que Urkullu parte con ventaja porque es el único de los candidatos que no ha estado confinado y lleva dos meses y medio de actividad intensa.

En Galicia aún está por decidir si se condensa en una semana la contienda, como pide el PP de Alberto Núñez-Feijóo. El BNG apoya reducirla a diez días, siempre que se celebren dos debates entre los candidatos, pero el PSOE y la coalición de Podemos, Galicia En Común, se muestran reacios.

Adiós a los pasquines

No se repartirán pasquines, rosas rojas o «merchandising» político. «Se evitará la entrega en mano de cualquier tipo de objeto o folleto», señala el documento del Departamento vasco de Salud que advierte también sobre el «contacto personal» con los candidatos. Nada de abrazos ni besos en los actos electorales. En los recintos donde se reúnan los partidos se tendrá que guardar las distancias, se proveerá de geles hidroalcohólicos, papeleras sin tapa y habrá desinfección previa del local. El aforo será reducido.

Para el día de las elecciones en el País Vasco se han descartado las franjas horarias (se llegó a hablar de dividir la jornada por grupos de riesgo, ancianos o embarazadas) porque «contraviene» el derecho básico de los electores. Se insistirá en evitar aglomeraciones en el colegio electoral para lo cual se controlarán los accesos y se dispondrá el uso de gel y mascarillas. También se marcarán las distancias con pegatinas en el suelo y las cabinas de voto no tendrán cortinas. Los miembros de la mesa electoral cobrarán la misma dieta (85 euros) pero se les darán mascarillas FFP2 y guantes de nitrilo para no tocar las papeletas. Los electores no entregarán el DNI, solo lo mostrarán, y podrán retirarse la mascarilla para identificarse ante la mesa.

En Galicia, según adelantó el Gobierno la semana pasada, se garantizan igualmente todas las medidas de prevención, como la distancia de seguridad entre los miembros de la mesa y con los votantes. La mascarilla será obligatoria, y se podrá obtener en el propio colegio, aunque se puede llevar de casa. El elector tendrá que bajarla para dejar a la vista el rostro y facilitar la identificación. Habrá también geles hidroalcohólicos y guantes para los que sean alérgicos. Para minimizar el contacto con objetos será posible dejar el DNI en una bandeja o similar y se retirará la cortina de las cabinas de votación. Los miembros de la mesa llevarán pantallas además de mascarilla, que tendrán que cambiar en varias ocasiones durante la amplia jornada electoral. Su seguridad será reforzada durante el escrutinio.

La Xunta ha reclamado a la Junta Electoral que mayores de 65 y vulnerables puedan quedar exentos de estar en la mesa y también ha señalado que estos grupos, en caso de que haya colas, tendrán prioridad para entrar al colegio. Los centros de votación tendrán flujos de entrada y salida.

De momento, la petición de voto por correo se ha multiplicado por ocho en el País Vasco. Los trabajadores de Correos podrán dar fe del voto en los domicilios, evitando que los electores deban entregarlo en las oficinas.