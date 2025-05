Campaña contra ABC del portavoz de Vox

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha emprendido una nueva campaña contra ABC , a pesar de que se trata del medio de comunicación que da una cobertura informativa más amplia a los ataques que el partido de Santiago Abascal está recibiendo, y de que este diario denuncia de forma habitual las agresiones que sufren sus líderes por parte de diversos grupos.

En esta ocasión, los ataques del portavoz de Vox al periódico se deben al titular publicado este domingo en ABC sobre las agresiones que sufrieron dos de sus líderes, Javier Ortega Smith e Ignacio Garriga , por parte de independentistas el pasado sábado en Vic (Barcelona) durante un acto de campaña electoral. En el titular se entrecomilló la palabra «atacan», con el fin de poner en valor la expresión utilizada por el propio Garriga –víctima de las agresiones separatistas– para definir los hechos ocurridos en Vic. Como se sabe, las comillas indican la literalidad de una frase o expresión.

Sin embargo, el empeño de ABC por reproducir fielmente lo ocurrido volvió a suscitar los ataques del portavoz Vox al periódico, y algunos de sus dirigentes atribuyeron a las comillas un significado completamente distinto: lo interpretaron como un intento de restar veracidad a la denuncia de los ataques de los separatistas . Todo ello, a pesar de que la veracidad del ataque era fácilmente comprobable, ya que se grabaron numerosos vídeos durante los ataques.

La formación publicó en su cuenta de Twitter la citada noticia del periódico y añadió: «ABC y las comillas más repugnantes del periodismo que se recuerdan». Horas después Iván Espinosa de los Monteros retuiteó el mensaje de su partido con el siguiente comentario: «Si conocéis alguna persona mayor que siga suscrita al 'ABC', esta puede ser una buena ocasión para sugerir que se den de baja».

Ataques anteriores

No es la primera vez que el portavoz de Vox emprende una ofensiva contra ABC. Hace tres meses, el pasado octubre, Iván Espinosa de los Monteros atacó al periódico públicamente en el Congreso de los Diputados después de que este diario revelara las actas secretas de una reunión que la Mesa de la Cámara que dejaron en evidencia que tanto este partido como Unidas Podemos faltaron a la verdad en la polémica sobre la fallida subida de los sueldos a los diputados.

A Espinosa de los Monteros no le sentó nada bien la denuncia recogida en el periódico y, en lugar de admitir que se equivocó, reaccionó con un ataque en una rueda de prensa: «Hoy el ABC titula: Podemos y Vox mintieron sobre la subida de sueldos de los diputados. Miren señores del PPC, antes conocido como ABC, que ustedes no sepan ni leer ni de matemáticas no les impide, no les excusa de intentar entender lo que ha pasado».

Noticia textual publicada ayer domingo INDEPENDENTISTAS EN VIC «ATACAN» A GARRIGA Y SMITH, QUE TIENEN QUE SALIR CUSTODIADOS Javier Ortega Smith e Ignacio Garriga, dirigentes de Vox, y el segundo, candidato a la Generalitat de Cataluña, tuvieron que ser «rescatados» por agentes de la Policía Nacional, ayer, en Vic (Barcelona), al poco de acabar un acto político enmarcado en las elecciones autonómicas del próximo 14-F. Smith y Garriga, así como el resto de miembros de Vox que organizaron el acto, tuvieron que salir a toda prisa de la localidad y fuertemente custodiados para evitar ser agredidos por una turba de independentistas que, convocados para impedir el acto político de Vox, lanzaron huevos y naranjas mientras los dirigentes del partido de Santiago Abascal atendían a los medios de comunicación en la plaza Mayor de la localidad. También arrojaron una variedad de objetos contra los vehículos de la comitiva, que acabaron notablemente dañados. Para evitar ser agredidos por los radicales secesionistas, otros miembros del equipo de Vox fueron ayudados por agentes de los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial encargado del orden público en las calles de Cataluña y que informó de que varios de sus agentes resultaron heridos de levedad. No se llevaron a cabo detenciones pero sí se abrieron diligencias policiales. Estos hechos son los más graves que se han producido en lo que va de campaña electoral del 14-F. Al menos dos simpatizantes de Vox sufrieron agresiones físicas, señalaron a ABC fuentes del partido. Garriga denunció lo sucedido en Twitter y lo tachó de «ataque» . El candidato a la Generalitat lamentó que el resto de partidos no se sumen a «un manifiesto» promovido por Vox que condena la violencia. Lo sucedido en Vic empañó la jornada del sábado, que había transcurrido por el típico cruce de declaraciones a estas alturas de campaña. Los líderes de los partidos nacionales (excepto Pablo Casado) se volcaron en el ecuador de la campaña. La sombra de un nuevo tripartito, mostrarse como el único que puede evitarlo y la tarea de «rapiñar» gran parte del voto que en 2017 agrupó Inés Arrimadas fueron los ejes principales del día.