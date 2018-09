Calvo pide el aval del Congreso para exhumar a Franco y sacar a España «de la vergüenza» La vicepresidenta considera «una atroz anomalía» que los restos del dictador residan en el Valle de los Caídos

Aunque toda la atención de la clase política está centrada esta mañana en la tesis del presidente del Gobierno, Sánchez, ofrecida en exclusiva por ABC, el Pleno del Congreso continúa su labor abordando el Real Decreto para la exhumación de los restos de Francisco Franco remitido por el Gobierno para lograr su convalidación.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha sido la encargada de defender el texto desde la tribuna de oradores. Y lo ha hecho pidiendo el apoyo de los grupos para sacar «a nuestro país de esta vergüenza». Ha advertido que el descanso del dictador en el Valle «es una atroz anomalía en un estado democrático» porque los restos de Franco se encuentran en un mausoleo del Estado, donde puede ser exaltado. «Una anomalía que ninguna democracia sostendría ni habría sostenido: la presencia del dictador en el mismo lugar donde estan las víctimas» ha continuado. «No hay paz ni concordia mientras los restos de Franco estén en el mismo lugar que el de las víctimas», abundó. «Las víctimas que allí están, se merecen paz y respeto y estamos obligados a hacerlo», abundó.

En tono pausado, la número dos del Ejecutivo ha criticado con dureza el «retraso» de España a la hora de «normalizar una situación que cualquier democracia madura habría requerido». Ha apoyado su argumentación en la aprobación de la Ley de Memoria Histórica hace once años -aunque ese texto no recoge la exhumación-, las tres ocasiones en las que el Congreso se ha posicionado en los últimos años a favor de exhumar los restos y las peticiones de Naciones Unidas en el mismo sentido.

Y ha justificado la polémica urgencia que acompaña al decreto en que el Gobierno no ha querido «dilatar el tema ni un solo instante» ante el «agravio rotundo» que supone para las familias que aún no saben donde están enterrados los restos de sus familiares represaliados. «No puede haber más dilaciones ni más debate. Quien no vea la urgencia, no ve la necesidad. Quien no vea la forma, no está viendo el fondo», ha resaltado.

No obstante, estos argumentos han convencido solo parcialmente a los grupos de la oposición. Los socios del Gobierno han avanzado su apoyo para la convalidación del texto pero han criticado su urgencia y la ausencia de unanimidad. El portavoz adjunto del PDECAT, Jordi Xuclà, ha expresado su «sorpresa» porque el Ejecutivo no haya buscado el consenso de PP y C'S. «Todos se deben sentir recogidos», ha criticado. «Se les ve el plumero», ha advertido a Calvo.