Calvo permanece hospitalizada a la espera de conocer el resultado del test del coronavirus Está ingresada en una clínica privada por una infección respiratoria

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se encuentra hospitalizada desde el pasado domingo para ser tratada de una infección respiratoria, según el primer diagnóstico médico, y a la espera de que las pruebas confirmen si se ha contagiado de coronavirus. Según informó La Moncloa, la vicepresidenta acudió ayer por la tarde a la clínica Ruber de Madrid, donde finalmente fue ingresada con el diagnóstico de infección respiratoria. Llevaba algunos días refiriendo síntomas y ya se habían tomado precauciones. Entre las pruebas médicas efectuada, se procedió a realizarle el test del coronavirus. Al cierre de esta edición todavía no se conocía el resultado.

El Gobierno se vio en la necesidad de justificar de entrada la estancia de Calvo en un centro médico privado, pese a las críticas que lleva años vertiendo el PSOE contra la privatización de la sanidad madrileña. La explicación ofrecida fue que es funcionaria de carrera, lo que la hace beneficiaria un convenio con Muface, la mutualidad pública, en el que no obstante, se puede elegir entre centros de titularidad pública y centros privados. Calvo eligió, en su momento, la privada.

La vicepresidenta primera del Gobierno participó en la manifestación del 8-M, portando la pancarta al lado de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez y que ha dado positivo en coronavirus. La ministra Irene Montero, pareja del vicepresidente Pablo Iglesias, también participó en la multitudinaria marcha y también refirió positivo en Covid-19, así como la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, otra de las asistentes.

Calvo venía realizando actividad normal hasta bastantes días después de que se conociesen esos tres positivos, pero desde el pasado miércoles, cuando asistió al pleno del Congreso de los Diputados, no tiene agenda oficial. El Gobierno ya hizo un test a todos sus miembros tras el positivo de Montero en el que Calvo fue negativo.

Su positivo obligaría a una revisión de todas las personas con las que ha mantenido contacto desde la fecha que se determine como momento más probable de contagio. Hace sólo una semana participó de forma presencial en el Consejo de Ministros junto al presidente Pedro Sánchez, la portavoz María Jesús Montero y los cuatro mandos delegados por el estado de alarma: José Luis Ábalos, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa. Pero también en esos días participó en una reunión con los dos principales colaboradores del presidente: Iván Redondo y Félix Bolaños. El cumplimiento estricto del protocolo habría obligado a una cuarentena durante 14 días.

Con el estado de alarma el papel de Calvo se había visto relegado en favor de las autoridades delegadas, pero su ausencia es relevante desde el punto de vista del engranaje del Gobierno. El doctor Simón ya ha justificado como «excepciones» que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, con sus parejas contagiadas, no cumplan la cuarentena. Pero si la enfermedad golpease a Sánchez su confinamiento sería obligado. Aunque ayer en La Moncloa apuntaban que eso no significaría su incapacidad. Y que por tanto no sería sustituido por Pablo Iglesias, al estar Calvo hospitalizada. Aunque ni siquiera ese automatismo está contemplado en la ley.