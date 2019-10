Calviño en Washington: «Los independentistas son como los chalecos amarillos» La ministra de Economía dice que el Gobierno ha tenido un «éxito» a la hora de «calmar la situación» en Cataluña

David Alandete SEGUIR Washington Actualizado: 17/10/2019 21:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ministra de Economía de España, Nadia Calviño, ha comparado durante una conferencia en Washington los disturbios callejeros de los radicales independentistas que han paralizado las calles de Cataluña tras la sentencia contra los consonantes del referéndum ilegalizado en 2017 con el movimiento populista de los ‹chalecos amarillos›, que hace un año protestó con violencia en las calles de Francia contra la austeridad y el libre comercio.

“Las escenas de violencia me recuerdan a las protestas de los 'chalecos amarillos' en París. Denotan una rabia y una tensión subyacentes que no son propias de una sola zona del mundo”, ha dicho Calviño en un discurso en el 'think tank' Atlantic Council. Protestas violentas similares se han repetido recientemente en otros países como Ecuador, a causa de una retirada de los subsidios al combustible.

Durante una conversación posterior a su discurso, la ministra ha reivindicado que el Gobierno ha manejado "con éxito" la situación. “Para apagar un incendio se necesita a un bombero, no a un pirómano. Este gobierno ha tratado de calmar la situación, y creo que lo hemos conseguido, con un diálogo continuado”, ha dicho la ministra, cuando Cataluña suma ya cuatro días de violentos disturbios.

Calviño aprovechó su intervención, en los márgenes de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en las que participa en representación de España, para pedir “un Gobierno estable en los próximos cuatro años que esté comprometido con Europa y con mejorar las vidas de la ciudadanía para enfrentarse a estos desafíos”. Las elecciones generales, cuartas en otros tantos años, tendrán lugar el 10 de noviembre.

“Este es un final de ciclo”, dijo Calviño en referencia a Cataluña durante su discurso centro sobre todo en economía, cuya parte final reservó a hablar de la crisis que tiene a Cataluña paralizada: “Los movimientos nacionalistas emplean palabras grandiosas sobre libertad y honor, lo mismo sucede en el caso catalán, pero los independentistas sólo han provocado un dolor y un enfrentamiento que han fracturado la sociedad catalana”.

Ante la participación entre el público de un diplomático norteamericano jubilado, que comparó las acciones de la Guardia Civil con el franquismo, Calviño dijo: “La Guardia Civil no es ningún símbolo de fascismo. Al contrario, nos sentimos muy seguros con los Mossos d’Esquadra, que es la policía catalana, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que han manejado muy bien la violencia que hemos visto en las calles de Cataluña”.

Calviño visita Washington cuando la Casa Blanca ha anunciado unos perjudiciales aranceles sobre productos europeos, como la aceituna y el aceite de oliva de España. La ministra los ha calificado de “poco constructivos”.