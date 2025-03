Calviño aprobó un plan contra el amiguismo mientras su marido cobraba de una intermediaria

La vicepresidenta Nadia Calviño se comprometió expresamente con la UE a perseguir con especial rigor cualquier atisbo de amiguismo en la gestión de los fondos europeos para la recuperación mientras, al mismo tiempo, su marido cobraba como directivo de una empresa que se ofrecía de intermediaria ... a quienes quisieran optar al reparto de esas ayudas oficiales concedidas por el Gobierno, pero financiadas por la UE. La empresa de la que es alto directivo el marido de Calviño se presentaba como intermediaria para conseguir ayudas a la digitalización, que es uno de los ámbitos de competencia del Ministerio de Economía y Transformación Digital.

La empresa en cuestión es la sociedad Páginas Amarillas Soluciones Digitales, que opera con el nombre comercial de Bee Digital . En la web de esta compañía, el marido de Calviño, Ignacio Manrique de Lara , sigue figurando en su cúpula directiva. Es el máximo responsable del área de Márketing de esta empresa privada , que lo fichó tres meses después de que su esposa se convirtiera en ministra de Pedro Sánchez.

Promulgado en febrero

El pasado 12 de febrero, ABC destapó que esta empresa se estaba ofreciendo a las autonomías para mediar en la obtención de fondos europeos para la recuperación económica . Y resulta que, a la par, en esos mismos meses, el Ministerio de Calviño estaba ultimando el ‘Plan de Medidas Antifraude’ al que estaba obligado por la UE para garantizar la escrupulosa gestión de ese caudal de dinero público de la UE.

El plan aprobado por Calviño le obliga a declarar y perseguir cualquier atisbo de conflicto de intereses en el reparto de esas ayudas, por mínimo que sea

Según consta en el Ministerio, Calviño dio por promulgado ese plan antifraude el 22 de febrero de 2022. Lo exhibió como compromiso de ética y rigor en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La implantación de esos controles reforzados ha sido un requisito marcado por Europa desde que se activaron estos fondos. Es decir, antes incluso de que Calviño promulgara ese protocolo contra los conflictos de intereses , ya sabía que estaba obligada a ser especialmente escrupulosa en el cumplimiento de ese código de comportamiento.

El ‘Plan de Medidas Antifraude’ al que Calviño se comprometió sobre el papel le obliga, entre otros aspectos, a declarar y perseguir cualquier atisbo de conflicto de intereses en el reparto de esas ayudas europeas. Y establece un estricto protocolo a seguir ante la más mínima duda, lo que incluye la declaración inmediata del posible conflicto de intereses, su análisis por parte de órganos establecidos al efecto y la consiguiente resolución. Sin embargo, cuando el Gobierno ha sido requerido en el Congreso a dar explicaciones por los intereses que se entrecruzan en el matrimonio Calviño-Manrique, el Ejecutivo se lo ha despachado con un respaldo sin fisuras a la vicepresidenta. Y ella misma, cuando es cuestionada al respecto por la oposición, tampoco se ve afectada por conflicto de interés alguno.

El Gobierno ha cerrado filas con la vicepresidenta económica cada vez que la oposición le ha pedido explicaciones por los intereses que se entrecruzan en el matrimonio Calvio-Manrique

En respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del diputado Pablo Cambronero , el pasado 7 de marzo el Gobierno aseguraba que «las decisiones adoptadas por los altos cargos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital cumplen escrupulosamente la normativa aplicable». Cambronero había preguntado específicamente por esa confluencia de intereses entre los fondos que gestiona la ministra, las ayudas a la digitalización y los negocios de la empresa de la que su marido es alto directivo.

En el punto de mira

«Nuestro país cuenta con herramientas jurídicas y orgánicas que garantizan que el ejercicio del alto cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas», decía también esa respuesta del Gobierno. Fue escrita semanas después de que el propio Ministerio de Calviño lanzara un plan que le obligaba a activar protocolos especiales de vigilancia y control ante la más mínima duda. Sin embargo, en esa contestación el Gobierno no dijo que se hubiera aplicado ese protocolo al caso que afecta a la vicepresidenta. Tampoco Calviño ha dicho que declarara conflicto de interés alguno. La vicepresidenta lleva tiempo esquivando las críticas y las preguntas que le dirige la oposición en el Congreso por este mismo asunto.

Ese ‘Plan de Medidas Antifraude’ que obliga a Calviño subraya que «si bien la existencia de un posible conflicto de interés no determina necesariamente la existencia de fraude, no resolver ese conflicto de interés a tiempo sí podría llevar a una situación de fraude». Y remarca: «Un conflicto de interés no resuelto constituiría, por tanto, un indicador de un posible fraude». De ahí que, en cumplimiento de las exigencias de la UE, este mismo plan de lucha contra el fraude obligue a notificar el más mínimo indicio de conflicto de interés y someterlo a un escrutinio riguroso.

Calviño y los negocios profesionales de su marido llevan meses en el punto de mira político, pero también legal. La Fiscalía Anticorrupción investiga adjudicaciones estatales que han beneficiado a la empresa de la que es directivo Manrique de Lara.