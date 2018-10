ERC da calabazas a Iglesias: «No pagaremos al PSOE por adelantado» El Gobierno se distancia de la reunión y pone en duda la «vía Podemos»

La reunión que mantendrán hoy Pablo Iglesias y Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners (Barcelona), con el objetivo marcado por el líder de Podemos de que ERC apoye en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, pactados ya entre la formación morada y el Gobierno de España, no servirá para que la idea de Iglesias llegue a buen puerto. «ERC no aprobará los Presupuestos del PSOE. No lo haremos, ni de coña». Así de contundentes se mostraron ayer fuentes oficiales de la dirección de ERC, consultadas por ABC, que han preparado la reunión de este viernes.

Junqueras –que no solo lidera ERC desde la cárcel acusado de rebelión por el Tribunal Supremo, sino que en su actual situación ha sido capaz de plantar cara al nacionalismo conservador, liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont, al no aceptar que los los diputados autonómicos de JpC afectados por el auto del juez Pablo Llarena pudieran votar por delegación– no está dispuesto a salvar la cara a Pedro Sánchez a cambio de promesas. «Ya sabemos cómo se las gasta el PSOE con sus promesas. No entraremos en temas concretos sobre los Presupuestos. Si quieren aprobar algunas partidas que las lleven al Congreso mediante reales decretos, y ahí cumpliremos; pero no pagaremos al PSOEpor adelantado», añaden desde el partido.

ERC tiene nueve diputados en el Congreso y el PDECat, ocho más. Estos escaños –que permitieron la moción de censura contra Rajoy– son imprescindibles para que el Gobierno apruebe las cuentas, que ya ha pactado con Podemos. Pero en el partido de Junqueras están por otra cosa: «No podemos permitir que un fiscal pida decenas de años de cárcel para Junqueras. Que no cuenten con ERC para bendecir los Presupuestos. No vamos a tragarnos esto. Ya aguantamos a los hiperventilados independentistas». Desde la dirección de ERC lo tienen claro: «Agradecemos a Iglesias que venga a ver a nuestro presidente, pero no se irá con los Presupuestos aprobados. Está bien que podamos llegar a consensos y a explorar soluciones sobre el conflicto que pueden ayudar a bajar la tensión. Pero si el Gobierno quiere algo de nosotros, que se mueva primero con cosas concretas».

Sánchez se reivindica

La «vía Iglesias» tampoco parece ser una opción para el Gobierno, que ha pasado de normalizar la reunión con Junqueras en prisión a distanciarse de ella e, incluso, a advertir que es el Ejecutivo el que se encarga de negociar los apoyos para los Presupuestos. Sánchez le agradeció ayer a Iglesias desde Bruselas –donde se encuentra para asistir a una cumbre de líderes europeos– su respaldo a las cuentas, pero le recordó cuál era el rol de cada actor en esta negociación: «Agradezco a Iglesias el apoyo a esta propuesta, pero también recuerdo que la negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno», afirmó contundente.

Una posición compartida por varios ministros socialistas, así como por la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que también insistió en que la negociación presupuestaria debe tener lugar en el Congreso, y el Gobierno la llevará a cabo «con los diputados de ERC cuando los Presupuestos lleguen a la Cámara».

Iglesias, por su parte, quiso advertir a los independentistas del riesgo que puede suponer para las negociaciones el tono que vienen empleando en los últimos días. «Veo a algunos amigos muy nerviosos, relajemos el tono», aseguró, al tiempo que recordó a ERC que fueron ellos los que pidieron la reunión con Junqueras.

Desde el PPse advirtió de la «anomalía democrática» que supone negociar unos Presupuestos en la cárcel. «Es una vergüenza. Se demuestra que Iglesias no es que sea un vicepresidente del Gobierno en la sombra, es que es el presidente de hecho», aseguraron fuentes populares. «Iglesias es el puto amo, el que manda ahí, un crack», aseguró Fernando Martínez-Maillo.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, preguntó a Sánchez si «ha autorizado» la reunión de Iglesias con Junqueras y exigió al presidente que explique al detalle la negociación.