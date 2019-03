El cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas retira su candidatura Pablo Bustunduy, afín a Errejón, seguirá siendo el responsable de la Secretaría Internacional del partido

El número uno de Unidos Podemos a las elecciones europeas, Pablo Bustinduy, ha anunciado este jueves que abandona la formación y que se aparta de la primera línea política. A escasos dos meses de los comicios del 26 de mayo, Bustinduy, afín a Íñigo Errejón, da un sonoro portazo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que regresara este sábado de la baja por paternidas con un partido resquebrajado.

Según ha explicado el propio Bustinduy en Twitter, se retira de la candidatura pero seguirá siendo el responsable de la Secretaría Internacional. La profesora de filosofía política y experta en derechos humanos María Eugenia Rodríguez Palop será quien le sustituya.

«Tras darle muchas, muchas vueltas, he decidido no seguir en este nuevo ciclo en la primera línea de la política institucional», ha explicado mediante un comunciado. «Ha sido una decisión muy difícil, pues lo último que quería era defraudar la confianza de quienes me avalaron -un 72% de los inscritos le eligieron en las primarias de noviembre- para presentarle a las próximas elecciones europeos», ha continuado. Unas disculpas que no son son en vano, habida cuenta de que la dirección nacional de Podemos criticó duramente a Errejón por haber dejado huérfanas a las bases.

Bustinduy ha expresado que no cree tener «la entereza y las fuerzas» para liderar el proyecto. Pero ha celebrado que se quede en manos de Rodríguez Palop. «Le brindaré en los próximos meses todo mi apoyo», ha escrito. Desde la cuenta oficial de Podemos, por su parte, han agradecido el trabajo a Bustinduy y han matizado que ha sido él quien les ha ayudado a convencer a la profesora para que salte a liderar la lista.

Rodríguez Palop ha recogido el testigo agradeciendole al diputado su trabajo: «Nos has dejado muy bien señalado el camino. Espero tenerte cerca». Lo cierto es que aunque no lidere la candidatura de unidad con IU y Equo seguirá trabajando en ella y asesorando a la formación. Bustinduy lleva en Podemos desde sus inicios y ha sido uno de los integrantes morados que asesoró a Iglesias en su etapa en Europa como coordinador en el Parlamento Europeo después de las comicios para la Eurocámara de 2014. «Es una decisión personal, de mi entera responsabilidad», ha insistido en su nota.