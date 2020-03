Los bulos en la red son ya una amenaza para la seguridad La Policía Judicial trabaja para atajar las «fake news», aunque no es sencillo porque la difusión de noticias falsas no está castigada por el Código Penal

Pablo Muñoz SEGUIR Cruz Morcillo SEGUIR Madrid Actualizado: 24/03/2020 02:06h

Los bulos que corren por la red -más de 200 en esta etapa según reveló ayer el director adjunto de la Policía, José Ángel Giménez- empiezan a ser ya una amenaza para la seguridad ya que pueden provocar movimientos de pánico en la población de consecuencias imprevisibles.

La Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial trabaja al máximo rendimiento posible para atajar estas «fake news», lo cual no es sencillo ya que la difusión de noticias falsas no está castigada por el Código Penal. «La situación es tremenda, cada día se emiten notas informativas desde la Unidad, alarmas para advertir de que determinados contenidos que corren por las redes no sólo son falsos, sino que además pueden provocar reacciones descontroladas en determinados sectores ciudadanos».

Una de las incógnitas aún no resultas es si detrás de esta campaña de bulos, o de alguno de ellos, hay un grupo organizado con intereses espúreos, o bien se trata de gente sin escrúpulos o simplemente ignorante que fantasea con situaciones que no conoce. En este sentido, la Orden de Servicio de la Policía dictada con motivo del estado de alarma confiaba a la Comisaría General de Información la «detección de elementos «hackivistas» que pudieran intentar desestabilizar el país mediante el desarrollo de campañas».

Asimismo, se encomienda a esa comisaría general el «control de redes sociales a fin de detectar grupos o elementos que pudieran pretender alterar el orden público o el asalto a centros de abastecimiento de productos de primera necesidad.

Además, ayer la vicepresidenta Nadia Calviño anunció la creación de una web unificada donde se podrán encontrar todos los recursos digitales «oficiales y de calidad», así como información verificada por el Ministerio de Sanidad para evitar la desinformación, la confusión y los bulos.

Entre los bulos detectados y que pueden ser muy dañinos está un audio que alertaba de una inminente declaración del estado de sitio y aconsejaba hacer compras masivas en supermercados; y otro de un motín en una cárcel española con un vídeo de una prisión italiana de la pasada semana, pero han aparecido de todo tipo.