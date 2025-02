El bucle fatídico

Socorro, hay unos tipos al timón que parece que no se enteran de nada. Como si el desastre pantanoso en el que han convertido la política española no fuera culpa suya, ahí siguen casi todos ellos, diciendo y haciendo lo mismo de siempre, incapaces de ... sacarnos del lío en el que nos han metido. Si no indujera a la depresión, recomendaría echarle un vistazo a las crónicas preelectorales del mes de abril. Allí encontraremos una apología del no idéntica a la que se está escuchando estos días. Siete meses después, la prioridad absoluta de la derecha es el no a Sánchez. Presume Casado: «El único partido que ha dicho desde las elecciones de abril que nunca investiría a Pedro Sánchez es el Partido Popular». Sobrepuja Abascal : «Nosotros hemos dicho que ni por acción ni por omisión, ni votando a favor ni absteniéndonos, facilitaremos un gobierno del partido socialista. Votaremos no, no y no». Queda claro lo que no harán ni uno ni otro. ¿Pero entonces, qué?

El líder del PP creía que los votantes de la derecha iban a concentrar el voto útil en torno a las siglas de su partido y que ese proceso de reunificación le daría la oportunidad de ganar las elecciones. Pero no hay tal. Aunque Vox y Ciudadanos intercambian sus roles (Abascal aspira al medio centenar de escaños y Rivera a poco más de una decena), el bloque conservador sigue siendo cosa de tres y la suma total de todos ellos sigue a años luz de la mayoría absoluta. Salvo sorpresa mayúscula en el veredicto de las urnas, el día 11 solo pueden pasar tres cosas: o Casado hace lo contrario de lo que dice y suscribe algún acuerdo de carácter transversal, o lanza a Sánchez a brazos de Frankenstein, suponiendo que el monstruo siga dispuesto a abrazarle. La tercera opción —que Dios nos ampare— es repetir las elecciones por tercera vez. El panorama no está mucho mejor en el flanco de la izquierda. También sus caudillos siguen emperrados en la exaltación del no. Siete meses después, la prioridad absoluta de Sánchez es liderar un gobierno en solitario que no mire al PP («No habrá gran coalición»), ni tampoco a Podemos: «Y ahora, señor Iglesias, responda usted a mi pregunta: ¿va a volver a bloquear la formación de un Gobierno progresista liderado por el PSOE por quinta vez, o no?». El presidente en funciones pensaba que las dos grandes amenazas que iban a poner a prueba este otoño la fortaleza del sistema —reacción en Cataluña a la sentencia del procés y freno de la economía— reforzaría la atracción de una «mayoría cautelosa» (el copyright es de Iván Redondo) hacia las siglas del PSOE. Pero se equivocó por completo. Ahora su reto no es mejorar los resultados de abril, sino no empeorarlos. En esas condiciones, o se desdice del no al pacto con el PP o se desdice del no a aceptar las pretensiones de Podemos. La alternativa —que Dios nos ampare— es repetir las elecciones por tercera vez. El otro fijo en la quiniela es el no rotundo de Iglesias a acceder a los deseos de Sánchez . Siete meses después, su prioridad es evitar a toda costa un Gobierno monocolor: «Cada voto que reciba Unidas Podemos se convertirá en un mandato sagrado para formar parte de una coalición». Minimizada la amenaza del efecto Errejón, que poco a poco se diluye como una niebla mañanera, y una vez aclarado que al PSOE le ha salido el tiro por la culata, el lider de la izquierda populista sale fortalecido del envite electoral. Aunque pueda perder algunos escaños, su concurso seguirá siendo imprescindible para que Sánchez, sin la abstención de la derecha, siga sentado en la cabecera del banco azul. O Iglesias se baja del burro de la vicepresidencia y los cuatro ministerios, o la alternativa —que Dios nos ampare— es repetir las elecciones por tercera vez. Pincho de tortilla y caña a que en el debate del lunes ninguno de los líderes políticos nos explica cómo salir de este bucle fatídico. Ahí se juega Rivera su última oportunidad.

