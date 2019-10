Bombas de humo y petardos, arsenal vacía-aulas en la UAB La llama separatista prende de nuevo en los campus universitarios catalanes

Esther Armora BARCELONA Actualizado: 16/10/2019 03:44h

«Con la situación que estamos viviendo -refiriéndose a la sentencia del procés- cómo tenéis la cara de seguir haciendo clase». Con este alegato, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) irrumpió ayer en una aula de la Facultad de Ciencias Políticas, con la intención de paralizar las clases. Era el segundo día de boicot en las aulas (muchas quedaron vacías por la acción de los piquetes independentistas), pero en este caso, la profesora se plantó ante el desafío de los separatistas y, apelando a su derecho de cátedra, «no sucumbió a los impositores».

«Por desgracia, la actitud de esta profesora no es generalizada y muchos docentes y alumnos ceden a las amenazas», denuncia en declaraciones a este diario Àlex Sierra, vicepresidente de la asociación de estudiantes constitucionalistas S’ha Acabat («Se ha Acabado»), que ultima una resistencia coordinada ante la acción de estos piquetes en los campus. «Solo queremos garantizar a alumnos y profesores el derecho a hacer clase, sea cual sea su idelogía», dice.

Como en otras ocasiones, la UAB fue el epicentro de las protestas de los alumnos separatistas. A primera hora de la mañana del lunes, tras conocerse la sentencia, los piquetes se activaron y desfilaron por varias facultades para «imponer sus acciones reivindicativas». Sus actos se sintieron con especial virulencia en las facultades de Ciencias Políticas y Económicas, según denuncian las citadas fuentes estudiantiles. Julia Moreno, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y presidenta de S’ha Acabat, acudió a clase con «incertidumbre».

Lanzaron petardos

Solo acceder al campus vio como un grupo de alumnos (cerca de un millar) ataviados con banderas independentistas tomaban la Plaza Cívica coreando consignas contra la sentencia y a favor de la libertad de los presos políticos. Su intranquilidad aumentó cuando vio como «algunos radicales lanzaron petardos y bombas de humo en el pasillo para vaciar las aulas». «Hubo momentos de mucha confusión. La gente se asustó porque con el humo y el ruido de los petardos no sabían qué ocurría. No hay derecho a que esto ocurra en una universidad pública en la que debe respetarse la libertad ideológica», apunta la estudiante. «Si permites que te impongan su ideología y no vas a clase, tú pierdes tu derecho al pensamiento libre», concluye. «No se puede frenar una clase con coacciones para imponer una ideología. No es tolerable», denuncia Àlex Sierra.

En la Universidad Pompeu Fabra (UPF) hubo también momentos de tensión en algunas facultades cuando trascendió el contenido del fallo judicial. Nacho Miret, estudiante de este centro, relata como un grupo de alumnos realizaron piquetes en alguna facultades. «Irrumpieron en las aulas y sin consultar nada intentaron frenarlas por la fuerza», explica el alumno, quien detalla que las acciones se centraron básicamente en la Facultad de Económicas. Esta tarde, la asociación S’ha Acabat realizará un acto pacífico en el centro de Barcelona para concretar cómo armará su resistencia contra los piquetes el jueves y el viernes, las dos jornadas en las que se prevén acciones más contundentes.

Arrancan tres días de huelga

Convocados por el Sindicato de Estudiantes (SE), los alumnos de instituto y universitarios arrancan hoy 72 horas de huelga en protesta por la sentencia. El sindicato hará hoy actos descentralizados en ciudades como Badalona, Sabadell o Mataró, entre otras. Mañana, los alumnos están llamados a participar en una manifestación desde la plaza Universitat de Barcelona y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) ha convocado también en la misma plaza una acto «sorpresa».