EH Bildu impide una condena institucional en el País Vasco al ataque en el domicilio de Idoia Mendia Desconocidos arrojaron pintura y pasquines con la palabra «asesina» a raíz de la huelga de hambre y sed del etarra Patxi Ruiz Aunque el PSOE ha defendido que todos los grupos del Congreso de los Diputados condenan la acción, ni el Parlamento Vasco, ni el Ayuntamiento de Bilbao han conseguido sacar adelante un texto unánime por el rechazo de la formación abertzale

S.E. Madrid Actualizado: 20/05/2020 17:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy todos los ojos miran al Congreso, donde el Gobierno busca sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma. La votación, que contará con el «sí» del PNV y Ciudadanos, ha puesto en contra las cuerdas las alianzas que el Ejecutivo había conseguido para poner en marcha la legislatura. Entre ellos, el respaldo de formaciones como ERC y EH Bildu.

Los independentistas catalanes no respaldarán al Gobierno y los vascos, se abstendrán en la votación de la quinta prórroga del estado de alarma. Aún así, Sánchez se mueve en un fino equilibrio para no causar descontento en las filas de aquellos que le auparon a La Moncloa con el objetivo de no romper la mayoría que le permitió poner en marcha la legislatura.

Aunque en el Congreso EH Bildu se muestra dispuesto a llegar a acuerdos, hoy mismo la portavoz del grupo parlamentario ha aseverado que está negociando con el Gobierno la derogación íntegra de la reforma laboral, la formación parece estar lejos de la normalidad democrática en el País Vasco, donde continúa sin condenar los ataques a sedes o líderes políticos.

El PSOE ha señalado que todos los partidos de la Cámara Baja condenan el ataque, lo cierto es que EH Bildu ha impedido hoy que varias administraciones vascas promulgaran una condena institucional unánime al ataque que varios desconocidos han perpetrado contra el domicilio de Idoia Mendia y contra sedes del PSOE vasco.

Varios proetarras señalaron el domicilio de Idoia Mendia y su marido, Alfonso Gil, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao. Durante la noche han arrojado pintura y octavillas con la palabra «asesina», en referencia a la huelga de hambre que está llevando a cabo el etarra en prisión Patxi Ruiz. Según informaron a Efe fuentes del PSE-EE, en las octavillas se puede leer, en euskera, «Patxi Ruiz en huelga de hambre y sed», «Idoia Mendia y PSOE asesinos» y «Amnistía general».

La gente que atacó ayer mi casa y que ha atacado sedes de partidos políticos tiene que saber que no cuenta con el apoyo de ningún partido en Euskadi.

La izquierda abertzale tiene una responsabilidad moral sobre este tipo de actos. Tiene que ser más contundente y cortarlos de raíz pic.twitter.com/xTnQmJIbss — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) May 20, 2020

En Bilbao, todos los partidos con representación en el Ayuntamiento excepto la formación abertzale han firmado una declaración en la que condenan la acción. El PNV, PSE, Elkarrekin Podemos y PP han suscrito esta declaración de partidos para mostrar su «más absoluta condena y enérgico rechazo» al ataque contra el domicilio de Mendia y Gil.

Lo mismo ha ocurrido en el Parlamento Vasco, que no ha logrado acordar una declaración institucional contra los ataques a las sede de varios partidos y al domicilio particular de Mendia, por la negativa de EH Bildu a que el texto incluyese la palabra condena.

Los grupos de la Cámara han tratado de consensuar un texto unánime para evidenciar su repulsa al ataque sufrido en la casa en la que residen Mendia y Gil, pero al final han acordado un manifiesto de «condena, solidaridad y apoyo a la líder socialista y a cuantas personas, instituciones o partidos se hayan visto afectados por los ataques de estos últimos días», de la que se ha quedado fuera EH Bildu.

El PNV ha asegurado que el acuerdo no ha sido posible por la «negativa» de la formación abertzale a condenar el ataque. «Lamentamos que EH Bildu siga presa de su pasado y no dé un paso valiente al frente para condenar unos actos que atentan con las libertades, el pluralismo político y la democracia. Una vez más vuelve a esconderse en un discurso ambiguo, con medias tintas, lo cual resulta inadmisible», ha denunciado Íñigo Iturrate parlamentario en la Cámara vasca.