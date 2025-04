Podemos cuestiona las últimas detenciones de exmiembros de ETA al considerarlas «fuera de tiempo»

No han sido del agrado de Podemos los arrestos de los tres exmiembros de ETA a los que la Guardia Civil vincula con un zulo lleno de explosivos hallado en Álava. En palabras de Miren Gorrotxategi, portavoz de los morados en el País Vasco, la actuación de la Benemérita no solo se produce «fuera de tiempo» sino que además no aporta nada «positivo» a una sociedad que «va por delante de la clase política». En este sentido, ha defendido que quienes promueven «acciones judiciales» avivan «una cuestión que debe ir superándose» .

En una entrevista en Radio Euskadi, la mandataria vizcaína ha ahondado en que los responsables de violaciones de derechos humanos deben «responder ante la Justicia», pero ha matizado que «la sociedad quiere superar toda esa polarización que supone estar insistiendo en esa cuestión». Gorrotxategi considera que los tres etarras, a quienes se vincula con el zulo con armamento descubierto en Álava, han sido detenidos por «inercias del pasado que hacen difícil abandonar prejuicios y que quitan valentías para afrontar nuevos retos». «ETA ha desaparecido y la sociedad lo ha superado y quiere avanzar» , ha sentenciado.

No es la primera vez que Podemos, partido que se encuentra inmerso en negociaciones con Bildu para sacar adelante los Presupuestos estatales, comparte discurso con el nacionalismo radical en torno a los presos de la banda. Dirigentes de esta formación participaron en meses pasados en diversas manifestaciones destinadas a denunciar la supuesta falta de «derechos» de los reclusos de la banda, para los que piden progresiones de grado y acercamientos. En una declaración emitida este pasado septiembre, los morados emplazaron al Gobierno central, el que ellos mismos integran, a acabar con el estado de «excepcionalidad» en la que se encuentran los terroristas. Un comunicado que suscribieron junto a Bildu tras la muerte en la cárcel de Martutene del exmiembro de ETA Igor González Sola.

«Indignidad»

Asociaciones de víctimas y personalidades políticas han reprochado a Gorrotxategi unas declaraciones que Covite ha calificado de «indignas». La organización que preside Consuelo Ordóñez ha acusado a Podemos, un «partido de Gobierno», de «entorpecer» una Justicia que «nunca está fuera de lugar». En este sentido, ha subrayado que las detenciones de los exmiembros etarras constituyen un «derecho de las víctimas del terrorismo» que ha sido «bastante pisoteado a lo largo de los últimos 50 años».

En la misma línea, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa ha denunciado que las palabras de la líder de Podemos alimentan «el discurso de la impunidad». Y lo que es peor, «desde el Gobierno».

Bildu alienta contra la Guardia Civil

Apenas horas antes de la entrevista de Gorrotxategi, EH Bildu había responsabilizado al «Estado profundo» de los arrestos, que considera «un obstáculo a la convivencia democrática» que «trata de sabotear permanentemente cualquier avance en Euskal Herria».

Es habitual que la vieja Batasuna proteste por las operaciones policiales contra los restos de ETA, los que aún tienen cuentas pendientes con la Justicia. Pero en este nuevo clima de «sintonía» con el Gobierno de España Bildu ya no ataca directamente al Ejecutivo ni al Ministerio del Interior . Si no que habla de supuestos «aparatos» del Estado, copiando el lenguaje de Podemos, que boicotean su camino de negociación con Pedro Sánchez .

«El Estado profundo pretende condicionar el debate político», señaló ayer la coalición radical en un comunicado. El propio Otegui alentó las protestas en las calles contra los agentes de la Guardia Civil. En su cuenta de Twitter, escribió el grito de guerra de los radicales, «Alde Hemendik!» , («Fuera de aquí») con el que buscan la salida de la Benemérita del País Vasco. Lo enlazó a un vídeo en el que un grupo de personas hostigaban a los guardias civiles que acababan de practicar la detención de Ekhine Eizagirre en Zarauz.

En las últimas elecciones generales, Otegui señaló en el mapa la concentración de voto ciudadano a Vox, en torno al cuartel de Vitoria: «Entre otras cosas», dijo, por eso buscan «que estas fuerzas desalojen» la comunidad vasca.

«Pasos hacia la convivencia»

Más equidistante se muestran desde la presidencia vasca, que interpreta las detenciones como una muestra de que todavía es necesario «dar pasos hacia la convivencia». Con estos términos se ha expresado el nuevo portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, quien ha añadido que faltan «muchas cosas que aclarar» y «muchos daños que reparar» tras la disolución de ETA. «Tenemos todos una tarea de seguir avanzando y de dar pasos firmes hacia la convivencia plena», ha subrayado.

Ekhiñe Eizagirre, detenida ayer en Zarauz EFE Dos expresos de ETA entre los detenidos Ekhiñe Eizagirre es la protagonista de una fotografía que retrotrae a una época lúgubre para el País Vasco. Esta exmiembro de ETA, detenida ayer en Zarauz, recuperó en 2017 la libertad tras pasar cuatro años entre rejas por pertenecer a la banda terrorista. A su salida de la cárcel, el nacionalismo radical la recibió con honores en este municipio de Guipúzcoa. También sabe lo que es estar privado de libertad Kepa Arkauz , a quien la Guardia Civil encontró este lunes en Mondragón. Dicho individuo estuvo encerrado otros cuatro años tras ser detenido en 2013 en una vivienda de Blois (Francia) en la que se halló material para falsificar documentos. Tanto Eizagirre como Arkauz integraban el comando «Ezpala» de ETA —que estaba dentro del llamado «complejo Donosti»—, del que también formaba parte el tercer detenido, Imanol Jaio, arrestado en Irún. La Guardia Civil considera a todos ellos responsables de un zulo que la banda escondía en el concejo alavés de Atauri. En él se encontraron repartidos en dos bidones distintos tipos de explosivos, así como temporizadores, cordón detonante y detonadores, entre otros elementos.