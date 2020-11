Begoña Gómez codirigirá una cátedra sin ser ni licenciada La esposa de Pedro Sánchez se ha encargado de la financiación: 120.000 euros de La Caixa y Reale Seguros

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, va a codirigir una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid sobre la Transformación Social Competitiva. El hecho de que no sea catedrática, ni doctora, ni siquiera licenciada, porque sus estudios de Márketing y Negocios los cursó en una escuela no oficial, sin un título homologado, no le está imposibilitando hacer una carrera académica.

La cátedra se presentó el pasado viernes en la Universidad Complutense, un acto al que acudió Gómez y en el que expresó su deseo de que las empresas busquen el incremento del estado del bienestar: «Hay que pensar nuevos modelos que permitan resetear el capitalismo, que es un modelo que va a cambiar, y en ese cambio las empresas son cada vez más conscientes de las necesidades de conectar con la sociedad, para ser más fuertes y atractivas, ejerciendo impacto social, ligado al negocio», aseveró.

La nota oficial publicada por la Complutense la presentaba como «directora» de la cátedra. Ante tamaño despropósito, ABC se ha puesto en contacto con la universidad madrileña, que ha reconocido un error: «La cátedra tendrá un director académico de la Complutense, que aún ni siquiera está nombrado, y ella podrá ser codirectora», especificaron fuentes oficiales.

La cátedra la ha impulsado y propuesto personalmente la esposa del presidente del Gobierno. Juan Carlos Doadrio, vicerrector de Relaciones Institucionales, ha confirmado que ella presentó la memoria de oportunidad, «que es estupenda», y la económica. «Lo hemos aprobado porque nos interesa el tema, la parte social de nuestros objetivos de desarrollo, que no los estamos potenciando demasiado, esa parte de la Agenda 2030».

Begoña Gómez se ha encargado de conseguir la financiación de los patrocinadores. La Fundación la Caixa y Reale Seguros han aportado 120.000 euros para cuatro cursos, 30.000 por cada uno de ellos. El resto de los recursos económicos saldrá de los alumnos que se matriculen en los programas de másteres no oficiales (los llamados «títulos propios»), seminarios u otras actividades. También habrá una línea de investigación.

«Dos empresas estupendas»

Fuentes oficiales de la Universidad Complutense confirman que Begoña Gómez no tiene relación contractual con la universidad madrileña, por lo que sus emolumentos solo pueden provenir del presupuesto de la cátedra, es decir, de los patrocinadores y de los alumnos. La universidad se limita a aprobar los patrocinios, que en este caso vienen de «dos empresas estupendas», para que no haya financiación que pueda resultar polémica.

La mujer de Sánchez ya ha codirigido otros títulos no oficiales en la Escuela de Gobierno de la UCM, como el Máster en Dirección de Captación de Fondos para ONL.

Este diario se ha puesto en contacto con Moncloa para conocer los detalles de las actividades de Begoña Gómez, así como confirmar que, como publicaron varios medios, su título no es oficial, pero han declinado responder: «No damos información profesional ni personal de Begoña Gómez», se limitaron a transmitir.