Beatriz Fanjul: «Lo más bonito que te puede pasar en la vida es ser presidente del PP vasco» La nueva diputada popular reconoce que para su partido hubiera sido un «fracaso» no obtener ningún escaño

Adrián Mateos SEGUIR Bilbao Actualizado: 14/11/2019 02:02h

Un giro de los acontecimientos permitirá a Beatriz Fanjul (Bilbao, 1991) ser diputada. Los votos del censo electoral de los residentes en el extranjero (CERA) dieron finalmente el escaño de Vizcaya a la dirigente del PP vasco en detrimento de un PNV que se queda con seis.

¿Sorprendida?

No. Estaba segura de que se recuperaba ese escaño.

¿Cómo recibió entonces la noticia?

Me he sentido orgullosa, feliz y agradecida a todos los vizcaínos que lo han hecho posible.

¿Ha hablado ya con Pablo Casado?

Sí, hable cuando todavía estaba en el aire el recuento del CERA y lo primero que me dijo fue: diputada. Era la promesa que le hice en el Congreso de Vitoria.

¿Siente algo de vértigo ante el reto que se te presenta?

No. Respeto, pero no vértigo.

¿Qué significado tiene para el PP el escaño número 89?

No es tanto el número sino lo que significa, porque es un escaño muy simbólico. Es de ese PP vasco heroico, que lleva dejándose la piel durante tantísimos años. Ese PP vasco que no se rinde, que no ha dejado de luchar nunca, que está remontando.

¿Era un fracaso para el PP vasco no tener diputados en el Congreso?

Evidentemente, no tener representación para el PP vasco es un fracaso.

No se decía de forma tan clara el lunes. Alfonso Alonso minimizaba el impacto negativo.

Para Alfonso también fue muy doloroso, y para todo el PP a nivel nacional. Pero hay que verlo desde un punto de vista optimista, porque tanto en el País Vasco como en Cataluña estamos creciendo.

¿Es entonces un fracaso para el PP de Álava el no haber conseguido escaño?

Sí. Pero también hay que decir que Marimar (Blanco) ha hecho una grandísima campaña. Todo el mundo conoce a Marimar, su convicción, su voluntad. El PP de Álava no se merece ese resultado. Pero los que mandan son los votantes.

En campaña apuntaba que los escaños del PNV serían escaños del PSOE. ¿Es hoy más difícil que Pedro Sánchez sea investido?

Pedro Sánchez le ha dado la mano a Otegui, a los partidos separatistas, a los que no han condenado la violencia, a los partidos con los que tiene pesadillas por las noches. Ya ha elegido. No es algo que nos sorprenda, ya dijimos que el PP era la única alternativa a todos ellos.

El PP vasco ha cortado la hemorragia de votos que se inició en 2016. ¿Qué ha sucedido?

Que nos estamos recuperando. Nuestro problema es que no hemos sabido llegar a los ciudadanos. Alonso ya dijo hace unos meses la necesidad de aglutinar el voto de centro derecha constitucional en el País Vasco, y es un mensaje que está calando y que ha hecho posible que el PP tenga representación en Vizcaya.

¿Se debe el aumento de votos a un cambio de rumbo en el partido?

El PP vasco es una acumulación de proyectos. Hay liberales, conservadores, democristianos. No es que se cambien discurso, es que hay muchas sensibilidades. Pero la esencia la tenemos todos clara.

Había voces dentro del PP que pedían un discurso más crítico con el nacionalismo.

Yo siempre he pedido un discurso más crítico con el nacionalismo.

Álvarez de Toledo pidió perdón en nombre del PP por dejar «desamparados» a los constitucionalistas en Cataluña. ¿Es trasladable ese discurso al País Vasco?

A mí me parece maravilloso que un político pida perdón aunque no sea su culpa como persona. Asumir responsabilidades por las consecuencias de una falta de firmeza en Cataluña. Eso le honra. Pero en el País Vasco el que tendría que pedir perdón al PP vasco es Bildu, aquellos que no han condenado el terrorismo, que son los culpables de que mis compañeros hayan tenido que llevar escolta durante tantos años.

¿Aspira usted a presidir el PP vasco?

Yo aspiro a hacer política en el País Vasco. A formar parte de este PP vasco y de ser partícipe en el principio de la remontada.

No cierra le cierra la puerta, entonces.

Tengo 28 años, queda mucho futuro. Quién sabe. Desde luego sí que me haría ilusión. Lo más bonito que te puede pasar en la vida es ser presidente del PP vasco. Ni ser ministro, ni ser juntero, ni ser diputado. Presidente del PP vasco.