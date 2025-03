Batet vuelve a ser elegida presidenta del Congreso

La votación para la elección del presidente de Congreso ha concluido este martes sin sorpresas, resultando elegida de nuevo la socialista catalana Meritxell Batet por 166 votos a favor , en segunda votación al no obtener el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos a favor) en la primera votación.

En este segundo intento, Batet se ha batido con la exministra Ana Pastor , al ser ambas las candidatas más apoyadas en la primera votación, quedando la política popular en segunda posición con 140 votos, gracias al apoyo de Vox.

En la primera votación ambas compitieron también con la secretaria general del Grupo Vox, Macarena Olona , que quedó en tercera posición con 52 votos, quedando así fuera de la segunda votación. Batet se quedó a nueve votos de la mayoría absoluta obteniendo 177 apoyos, uno más que en la segund votación, mientras Pastor cosechó 91.

Además, se han registrado 28 votos nulos, trece de ellos de ERC cuyos diputados han optado por introducir papeletas con la palabra libertad acompañada de un lazo amarillo. La Mesa de Edad ha contabilizado también 11 votos en blanco.

El abogado de Puigdemont, falta

A continuación ha comenzado la elección de los cuatro vicepresidentes y a ésta seguirá la votación para los cuatro secretarios. Una vez elegida la nueva Mesa del Congreso tendrá lugar el juramento de la Constitución de los diputados , uno a uno.

En total, han asistido a la sesión 349 diputados, ya que el parlamentario de Junts Jaume Alonso-Cuevillas -abogado del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont - no ha acudido como consecuencia de una intevención médica. No formaliza así su condición de diputado y no accederá, por tanto, a sus derechos como parlamentario, entre ellos el de votar, hasta que proceda a hacerlo. Tendrá una nueva oportunidad en el próximo pleno que se celebre.

Zamarrón pide perdón

La sesión constitutiva de la Cámara Baja ha arrancado con un breve discurso del presidente de la Mesa de Edad, el más parlamentario más anciano de la Cámara , Agustín Zamarrón , que ha pedido perdón a los ciudadanos por la legislatura fallida y ha emplazado a los grupos parlamentarios a que la que hoy empieza sea «larga y fructífera».

No obstante, la crítica del también diputado socialista ha ido dedicada a todos los grupos palamentarios a pesar de que fue el líder de su grupo el único que recibió el encargo del Rey de formar gobierno. Para Zamarrón, el artículo 99 de la Constitución «determina la grave responsabilidad de los intervinientes en el proceso, la responsabilidad de los diputados y de la Cámara entera».

Tras esa intervención ha tenido lugar la primera ruptura del orden de la sesión cuando la diputada de ERC Marta Rosique , secretaria de la Mesa de Edad, se ha saltado el procedimiento y ha leído los nombres de los condenados por secesión Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Jordi Turull.

