Batet saca pecho de la legislatura fallida y niega que sea «improductiva» pese a no aprobarse ninguna ley La presidenta del Congreso defiende la repetición de elecciones y las indemnizaciones transitorias a los diputados

Seguir Ana I. Sánchez @anaisanchezabc Madrid Actualizado: 24/09/2019 13:24h

La legislatura llega a su fin y la presidenta del Congreso ha querido hacer balance este martes del que ha sido el segundo periodo político fallido de la democracia.

Desde el 28 de abril han pasado casi cinco meses, de los que Meritxell Batet ha querido sacar pecho negando tajantemente que pueda hablarse de legislatura «improductiva», pese a que no solo no ha logrago formarse Gobierno sino que la Cámara no ha llegado a aprobar ni una sola ley.

Sin embargo, Batet ha considerado suficiente que los partidos pudieran ejercer el control al Gobierno «sin restricciones» durante solo dos sesiones o que el pleno tomara en consideración dos proposiciones de ley que ahora decaen. La presidenta de la Cámara también ha pasado por alto que PP y Ciudadanos no han podido utilizar su cupo y elevar proposiciones de ley a debate en el Pleno por la discriminación del Gobierno a las iniciativas de la derecha.

La política catalana también ha destacado las seis comparecencias de miembros del Gobierno que ha albergado la Cámara en estos cinco meses, incluyendo explicaciones del presidente en funciones Pedro Sánchez y de su número dos, Carmen Calvo. Y ha recordado que dos meses fueron inhábiles por coincidir con el verano.

La política catalana también ha querido aprovechar su balance para defender la convocatoria de elecciones como solución al bloqueo político, y tras expresar su respeto a todas las inicitivas ciudadanos ha dicho no estar de acuerdo con la campaña de recogida de firmas contra el pago de la indemnización transitoria a sus señorías.

Batet ha comparecido ante el Congreso tras acudir a Zarzuela para refrendar el decreto de disolución de Las Cortes firmado por Don Felipe. El texto contiene también la fecha de la constitución de las nuevas Cortes, fijada para el próximo 3 de diciembre.