El PP pide a Batet una respuesta contundente por el vídeo «indigno» de la CUP en el Congreso La presidenta del Congreso ha solicitado un informe sobre la investigación interna solicitada por el PP para esclarecer las grabaciones realizadas por dos candidatos de la formación independentista a las elecciones en el interior del hemiciclo

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha exigido a la presidenta de la Cárama, Meritxell Batet, del PSC, que dé una respuesta contundente a los hechos protagonizados recientemente por varios miembros de la CUP en el Hemiciclo y otras instalaciones del Parlamento, a través de un vídeo «indigno» en el que se burlan de la sede de la soberanía nacional y de otras instituciones del Estado. Los miembros de la CUP pudieron entrar en el Congreso y hacer el vídeo invitados por Bildu.

En un escrito enviado a Batet, Álvarez de Toledo tacha de lamentables los hechos y subraya que requieren «la más enérgica de las protestas y una respuesta contundente» de la presidenta del Congreso. Según señala el vídeo ha sido una «burla gravosa e indignante» hacia la institución que representa al conjunto de los ciudadanos españoles.

La portavoz de los populares advierta a Batet de que el Congreso no puede dar cobijo a comportamientos antidemocráticos como los protagonizados por los dirigentes de la CUP, que son «completamente indignos y deberían haber sido impedidos por la presidenta», a la que incluso dejan un cartel en Tribuna con su lema electoral: «Ingobernables».

Informe a los letrados

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya ha solicitado un informe a los letrados de la Cámara sobre la investigación interna solicitada por el PP para esclarecer las grabaciones realizadas por dos candidatos de la CUP a las elecciones, Mireia Vehí y Albert Botran, en el interior del hemiciclo.

En el vídeo, difundido después a través de las redes sociales, se aprecia cómo pegaron a la mesa de la Presidencia del Congreso su propuesta política en la que aparece uno de los dos famosos leones de la Cámara colocado al revés.

Además, los comentarios que acompañan al vídeo son «una mofa de los jefes del Estado», según el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, para quien los políticos independentistas habrían incurrido en una conducta no solo no «edificante» sino que no «debe permitirse en la sede de la soberanía popular».

Fuentes de la Presidencia subrayan la intención de Batet de adoptar «la decisión que corresponda» después de que Mariscal apuntara la posibilidad de que ambos candidatos hubieran incurrido en una falta administrativa o disciplinaria. En ese caso, entre las medidas sancionadoras cabría su suspensión de derechos y deberes el próximo 10 de noviembre accedieran a escaño.