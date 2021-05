Vídeo: Gabilondo admite su derrota: «No he sido capaz de abrir espacios para un debate sosegado» - Atlas

Batacazo de Sánchez con el peor resultado histórico del PSOE en Madrid y es superado por Más Madrid Los socialistas sufren un fuerte retroceso y Gabilondo reconoce su fracaso

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Madrid Actualizado: 04/05/2021 23:56h

Dramática noche electoral para el PSOE en la Comunidad de Madrid. La candidatura de Ángel Gabilondo cosecha su peor resultado histórico, quedandose por debajo del 20% de los votos. El PSOE venía de ganar las elecciones en 2019 con 37 escaños y un 27,31% de los votos. Con el 95% de los votos escrutados el PSOE se desplomaba hasta los 24 escaños. Y era superado por Más Madrid en votos. Los socialistas no ganan en ningún municipio importante de la región, más allá de un par de ellos de decenas de habitantes. [ Crónica de la victoria del PP en Madrid]

Tras una campaña errática, los socialistas colapsan en la principal región del país. El resultado ha sido nefasto para el PSOE en todos los sentidos. Además de la debacle de Ciudadanos, los socialistas van a ser los únicos que pierdan asientos en un parlamento regional que pasa de 132 a 136 escaños. Los socialistas han tenido un mal resultado propio y, a la vez, el bloque de izquierdas no suma mientras que sus competidores en ese espectro sí que lo hacen. Por tanto, en los últimos momentos del recuento, la disyuntiva era si los socialistas logran mantener la segunda posición frente a la pujanza de Más Madrid. Posición que perdía al avanzar el escrutinio. Además, estas elecciones se desarrollan en un contexto de gran movilización, por lo que el mal resultado no puede escudarse en la desmovilización del electorado.

La contundente victoria de Díaz Ayuso deja además al PSOE sin relato para el día después. El PP se queda cerca de la mayoría absoluta. Pero la clave es que los populares suman más escaños que los tres partidos de izquierdas juntos. Eso quiere decir que no necesitará el voto a favor de Vox en la sesión de investidura, sino que simplemente sería necesaria su abstención, lo que abarata la negociación y prácticamente garantiza a Díaz Ayuso poder gobernar en solitario. Esto es fundamental porque despojará a la izquierda del relato de que Vox entra en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La campaña del PSOE

Los socialistas han practicado una campaña errática. En un primer momento intentaron centrarla en atraer al votante de Ciudadanos. Las encuestas demostraron su incapacidad al respecto. Y en el ecuador de la campaña se practicó un viraje inequívoco a la izquierda para movilizar a esos electores. Esa movilización se ha producido, pero los resultados señalan que el beneficiado ha sido Más Madrid.

«He tratado de ofrecer propuestas sosegadas», ha dicho Gabilondo en una comparecencia en el céntrico hotel en el que los socialistas madrileños han seguido la noche electoral. «Obviamente no lo he logrado, a la vista de los resultados, y lo lamento», ha dicho. La dirección federal del PSOE no ha acompañado a Gabilondo en la noche electoral en una decisión para intentar separarse de la debacle.