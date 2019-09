Bascones, presidente de la Academia de Doctores: «Hay que dar la cara, no esconderse y tomar una decisión» «Manuel Cruz debe dar explicaciones, la comunidad científica se debe un respeto»

Seguir Adrián Marina Bralo @AdrianMarinaB Madrid Actualizado: 14/09/2019 02:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Bascones preside la Real Academia de Doctores de España (RAD) desde diciembre de 2017, es autor de 36 libros y 400 artículos y ha dirigido medio centenar de tesis doctorales. Con este currículum, y basándose en las pruebas expuestas por ABC, asegura que el presidente del Senado, Manuel Cruz, cometió plagio en su manual «Filosofía contemporánea». «Que autoproclame de su cosecha personal» los extractos incluidos en su libro «y no referencie a la persona que lo ha dicho es un plagio», asegura Bascones, que insiste en que «en un libro, las citas deben ir entrecomilladas». De lo contrario, se estaría haciendo un «uso personal de una interpretación o de un juicio de valores de otro autor», algo que el presidente de la RAD rechaza por completo.

Sin embargo, el presidente del Senado, en un comunicado, aseguró que su libro no es «una obra creativa propia, sino un manual divulgativo para estudiantes» en el que se pueden encontrar «coincidencias mínimas entre comentaristas que han leído y trabajado sobre un mismo autor». «La coincidencia no existe en absoluto», responde de forma tajante Bascones. Con respecto a la naturaleza de la obra, el presidente de la RAD tampoco tiene ninguna duda: «Sea un manual, un libro de texto o una obra creativa o literaria, todo lo que se tome de un autor usando sus mismas palabras debe ir entrecomillado. Lo que es de un autor debe darse al autor». Tampoco le parece válido lo que hace, por ejemplo, con Richard Rorty, al que entrecomilla y hace referencia en algunas líneas pero no en otras. «Todo lo que se referencie de otra persona tiene que estar entrecomillado. Todo», asegura.

¿Cuál es el procedimiento adecuado para citar textos con fragmentos exactamente iguales a los de su autor original? Bascones defiende que, en primer lugar, hay que comenzar mencionando a quien lo escribió y, tras abrir comillas, se incluiría el texto. «Se pueden meter dos, diez, quince líneas, las que sean necesarias», asegura. Tras cerrar comillas debe ir la referencia bibliográfica, que puede ir entre paréntesis o con un número que remita al pie de página o al final del capítulo o del libro. En ese caso, aunque puede variar «según el protocolo que se use», se debe indicar el autor, la obra que lo contiene o el título del trabajo, entre otros aspectos.

Cruz es catedrático de la Universidad de Barcelona (UB), cuyas normas prohíben expresamente el plagio a su alumnado. Por ello, Bascones no vería mal que se abriera una comisión de investigación, «como debería haber hecho la Universidad Camilo José Cela» en el caso de la tesis de Pedro Sánchez, para «adoptar criterios y decisiones:No consiste en meter la cabeza debajo del ala». «Hay que dar la cara, no esconderse, y tomar una decisión», subraya. Además, el presidente de la RAD sostiene que «actualmente, la comunidad científica está muy preocupada porque los trabajos, las tesis y los títulos de máster no son adecuados a la capacidad de trabajo que se ha realizado». Para él, Cruz «debe dar una explicación exacta» por una cuestión de «respeto». Bascones es contundente en este aspecto: «Si no, que se dedique a otra cosa, pero la comunidad científica se respeta, eso es fundamental»