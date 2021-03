Los audios de Púnica: Bárcenas insinuó ante el juez irregularidades en la sede del PP de Aguirre ABC accede a la declaración del extesorero como testigo ante el juez García Castellón

El extesorero del PP Luis Bárcenas insinuó ante el juez del caso Púnica que el PP de Madrid que presidía Esperanza Aguirre pagó por debajo del precio real la reforma de la planta del edificio de Génova 13 donde tenía su sede, pues se abonaron 200.000 euros cuando para una misma superficie del partido a nivel nacional, costaba un millón de euros.

«Esa planta tiene la misma superficie, unos 700 metros cuadrados y tenía unas dependencias de entorno a cien metros cuadrados que eran de la sede central. Estamos hablando de 650 metros y a nosotros nos costaba en torno al millón cien mil euros y lo que ellos pagaron fue una cantidad infinitamente menor. No más de doscientos mil euros», señaló.

Bárcenas se expresó así en su comparecencia ante el juez Manuel García Castellón la semana pasada, cuando tras remitir un escrito a la Fiscalía Anticorrupción manifestando su decisión de «colaborar» con la justicia, se sometió a las preguntas de las partes en calidad de testigo y señaló a Esperanza Aguirre por el cobro de la donación en efectivo de un empresario para su campaña electoral.

Tal y como consta en el audio de la declaración al que tuvo acceso ABC, no fue esa la única acusación que vertió contra Aguirre. «Puedo afirmar que costó más de ese dinero, porque las obras son comparables, quizá con un poquito menos de calidad la de la regional de Madrid. Teniendo en cuenta que el coste nuestro por planta estaba presupuestado en un millón, si ellos han pagado 200.000, no cuadra», planteó. No obstante, reconoció que «la empresa no era la misma» y no supo identificar cuál fue.

«Un sobre marrón, pequeño, con la cantidad en billetes de 500»

Sin embargo, la acusación más grave fue situar a Aguirre recibiendo un sobre con 60.000 euros que acababa de entregar en la sede del partido el responsable de la constructora Ploder, Luis Gálvez. «Es una persona que nos ha visitado, que lo conocemos porque ya nos ha entregado fondos a nosotros para la financiación de la nacional en alguna ocasión y que en este caso en concreto quiere que esos fondos se apliquen a la campaña de Esperanza Aguirre», explicó a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

«En presencia mía -prosiguió- entrega un sobre marroncito pequeño como los que utilizábamos habitualmente en la tesorería nacional del partido con la cantidad correspondiente que debía ser en billetes de 500 porque no abultaba gran cosa», declaró, tal como informó en su momento este diario en fuentes jurídicas.

No obstante, Aguirre ya ha contestado a esta acusación con un escrito al juzgado en el que además de negar la mayor y acusar al extesorero de mentir por beneficios penitenciarios, llama la atención sobre una contradicción en su discurso, pues justo antes de ese comentario sobre lo que abultaba el sobre, había dicho que el constructor entregó «60.000 euros concretamente» que el propio Bárcenas introdujo en ese «sobre marroncito».

Su relato siguió: «Nos dice que quiere que se emplee en la campaña electoral de Esperanza Aguirre. El tesorero y yo una vez que despedimos a este señor bajamos juntos al despacho de esquina de la primera planta de Génova 13 y en presencia del secretario general Francisco Granados en aquel momento y de Beltrán Gutiérrez, Álvaro Lapuerta le hace entrega a la presidente Esperanza Aguirre en aquel momento de un sobre con 60.000 euros. Le dice quién es el donante, la cantidad que ha aportado y le pide por favor que le llame para darle las gracias y para que quede constancia de que ha cumplido con el requisito».

Bárcenas reconoció que no sabía si aquella llamada se llegó a producir como tampoco si aquella donación tuvo alguna contraprestación directa. «El altruismo en el donante en esas cantidades no existe, lo cual no quiere decir que la entrega esté condicionada a que luego le den algo en concreto, que son cosas distintas, pero que evidentemente lo que se quiere es adquirir una relevancia ante las personas que reciben el donativo para que se tenga constancia de que ha contribuido en la campaña del partido es evidente, señoría», apostilló, para incidir en que lo que un donante quiere es «abrir puertas» para en caso de que un día llegue un concurso «llamar y pedir alguna gestión».

«Nosotros hemos recibido aportaciones permanentemente, las que empiezan a juzgarse en los papeles y el 98% de las cantidades que se aportaban eran empresas constructoras, independientemente de que figuraba el nombre de la persona o de la empresa. Y todas esas cantidades yo las consideraba, o Álvaro Lapuerta y yo las considerábamos, como concepto de relaciones públicas para esas empresas porque la cuantía no era significativa a efectos del volumen de contratación que pudiesen conseguir», señaló.

Del caso particular de la regional de Madrid, que es lo que se investiga en Púnica, señaló que recibía «en torno a 300.000 o 400.000 euros por campaña en efectivo» y tenía dos vías de financiación, las donaciones a Fundescam «que lo preferían los empresarios», el cash y el intercambio de ese metálico por transferencias del PP nacional. «Era un auxilio que se nos pedía en tanto que poder disponer de fondos en cuenta para no verse obligados a pagar en efectivo (…) una vez el dinero está en la cuenta de la regional del partido él puede aportarlo a la cuenta electoral», dijo. Lo gestionaba el gerente regional Beltrán Gutiérrez, que era, según afirmó, «un mandado» del secretario general y la presidenta.

A preguntas del fiscal, Bárcenas, que reconoció no tener más pruebas ni documentación y en un momento dado, remitió a unos apuntes de contabilidad «publicados en la prensa», reconoció que «el único conocimiento directo» que tiene «implicaría a Beltrán Guitierrez, Francisco Granados y Esperanza Aguirre». «El único, eso es», añadió el extesorero, que no supo de qué se hablaba cuando le preguntaron por la cláusula del 1% en las adjudicaciones y de Horacio Mercado, hombre clave en la trama, sólo pudo comentar que «en el caso de Madrid, se estaba convirtiendo en el proveedor de servicios publicitarios monopolístico del partido con unos costes increíblemente buenos».

Sí dejó claro que él, «animadversión ninguna» y tampoco pacto penitenciario. «El motivo de que me haya ofrecido a declarar no guarda relación con beneficios penitenciarios ni nada parecido. Los beneficios que me corresponden me corresponden por el tiempo transcurrido. en agosto cumplí un cuarto de la pena. Mi declaración voluntaria en este tema y mi ofrecimiento a la Fiscalía es desinteresado fruto de esa reflexión de cuatro años y medio», dijo. El fiscal de Anticorrupción, Alejandro Cabaleiro, cogió el hilo y le planteó que declarase aquello en lo que había reflexionado, ya que Bárcenas prefería la opción de dejarse preguntar. «Yo evidentemente no he estado cuatro años y medio reflexionando sobre Púnica», zanjó