Bárcenas: «Las cantidades entregadas a Rajoy desde 1996 son absolutamente ciertas» Critica «la cobardía» de la «antigua» cúpula del PP por no reconocer lo que se hizo mal: «Nos financiamos irregularmente»

Isabel Vega SEGUIR Madrid Actualizado: 09/03/2021 11:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado este martes ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional que «las cantidades entregadas a Mariano Rajoy desde 1996 o 1997 y hasta 2008» que constan en sus anotaciones de la contabilidad paralela del partido «son absolutamente ciertas». Ve «una cobardía» que aquella Ejecutiva del PP no reconozca «lo que se hizo mal»: «Nos financiamos irregularmente».

A preguntas de su defensa en el juicio por el pago de parte de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja B, Bárcenas ha insistido en el conocimiento que el entonces presidente del partido tenía de la existencia de esa hucha paralela y del modo en que funcionaba, el mismo que detalló en la sesión de este lunes y que incluía complementos salariales opacos para los dirigentes.

«Desde junio, las cantidades eran entregadas por mi, las entregaba yo y si alguien miente sería yo, pero es que lo anterior lo entregaba (el tesorero anterior) Álvaro Lapuerta y está su firma», ha añadido, para incidir de este modo en que sus notas de la contabilidad son «veraces» y «en absoluto» están «forzadas», como insinuó en la primera sesión la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal Antonio Romeral se refería a un papel con anotaciones duplicadas que consta en el sumario. Tiene reflejo en uno de los manuscritos de Bárcenas con la contabilidad, si bien hay cambios como que Rajoy aparece como «Mariano Rajo» el primero de la lista y Gonzalo Urquijo, el constructor que hizo las obras de la sede, ya no figura con su nombre completo sino con sus iniciales.

Bárcenas ha incidido en que aquello fue un papel que expidió «forzadamente» a instancias de Álvaro Lapuerta, que «tenía que hacer una petición a Rajoy que no estaba siendo atendida y entendía que tenía que ser tratado de otra forma». «Dado que no se atendía su demanda con una conversación normal, quería recordarle a Rajoy con los papeles en la mano, que estaba cobrando del partido. Quería que el primer apunte fuera eso y como yo no quería perjudicar a Urquijo, lo cambié por un G.U.», ha señalado.

"Moralmente reprochable"

Para el extesorero, cuestionar a estas alturas su contabilidad carece de sentido porque «salvo los empresarios y los políticos, que unos dicen que no han entregado y otros no han recibido, el resto está suficientemente acreditado» pues sí ha habido personas, como el exgerente Cristóbal Páez, «que han tenido la dignidad de reconocer que se compadecen con la realidad».

«Sin mi declaración y la documentación aportada no estaríamos aquí sentados en este momento. No sé si hay algún salto, pero lo que digo es que lo que está anotado ahí es verdad del principio al final y o vale todo, o no vale nada», ha zanjado. «En todo caso -ha añadido en otro momento del interrogatorio- me parece moralmente reprochable que ya que ellos no van a tener por este procedimiento ningún reproche penal, no reconocer las cosas que hicieron mal y las equivocaciones que cometimos».

«Lo único que me molesta es la cobardía a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores y que nos hemos financiado ilegalmente. Están fuera de la política y ya no se les puede ni exigir la responsabilidad política», ha apostillado.

La trituradora de papel

En este sentido, Bárcenas ha vuelto a señalar este martes es que Rajoy, además, destruyó unas copias de la contabilidad B que él le llevó al despacho para su conocimiento al tiempo que le entregó uno de esos sobres con complementos salariales.

«Subo al despacho de Mariano Rajoy, le entrego la cantidad y le enseño las dos últimas hojas para que viese cómo llevábamos. Me pregunta cómo es que lo llevamos así y le digo que era indicación de Álvaro Lapuerta, que era para nosotros (...) para que nadie pudiera poner en duda que había una apropiación indebida de alguien (con las donaciones)», ha explicado, para añadir: «Rajoy se gira en el sillón y en la destructora de papel que tenía detrás, destruye esos dos documentos».

En todo caso, en su opinión «la gravedad de todo esto es que el PP antiguo, no el de Pablo Casado, los dirigentes del PP bajo mandato de Rajoy organizaron una operación policial» para sustraerle «documentos y soportes de audio que acreditarían de forma más contundente tanto la documentación de los papeles como en la voz de Rajoy su conocimiento de la llevanza de una contabilidad paralela extracontable en el PP».

Se refería a la operación Kitchen que se instruye en el contexto del caso Villarejo y de cuyo sumario ha leído varios pasajes extraídos de informes policiales y de la Fiscalía Anticorrupción. Conforme ha desvelado ante la Sala, «la información que tenía más analizada» la guardaba en «un sillón como un arcón con una tapa que se podía abrir, que estaba hueco», en el estudio de pintura de su mujer, Rosalía Iglesias, el mismo espacio al que los implicados en aquella operación denominaban «el zulo» y que fue allanado, de acuerdo a la investigación. También había, según dijo «cajas» de documentos.

Desvincula sin matices al PP de Casado

El extesorero ha incidido varias veces en que «animadversión ninguna» y menos contra el PP como partido, pues con la presidencia actual de Pablo Casado no tiene nada. En su opinión, la mayor prueba de que no existe esa enemistad es que cuando se publicó erróneamente que dos personas cercanas a la cúpula actual habían negociado con él en nombre del partido, ordenó a su abogado publicar un comunicado para dejar claro que no era así.

También se ha preocupado por matizar que el actual consejero de Justicia de Madrid, Enrique López «no negoció nada» ni con el extesorero ni con un amigo suyo que buscaba interlocución, «y lo único que hizo fue presentarle a Jesús Santos», actual abogado del PP, «para algo que nunca fue una negociación sino un intercambio de posiciones».