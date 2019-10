Barcelona, última hora tras los disturbios en Via Laietana, en directo: Torra insta a «seguir trabajando por una causa imparable»

Actualizar

12.59Resumen de la intervención de Torra y Aragonès: la culpa de lo que pasa es de la sentencia y la Policía Nacional. Ni una palabra a la quema de las ciudades ni a la intervención de los Mossos, que está siendo exactamente la misma que la de la Policía Nacional.

12.49Torra insta a «seguir trabajando por una causa imparable»: «Llegaremos tan lejos como el pueblo de Cataluña quiera llegar», ha asegurado.

12.47Empieza la comparecencia de Quim Torra, Pere Aragonès y los alcaldes catalanes, con la intervención del vicepresidente recordando la injusticia de la sentencia y cuestionando brevemente la actuación policial. Quim Torra arranca su discurso exigiendo una negociación.

12.29Reabierta la frontera de La Jonquera tras el cierre de ayer.

12.28Como consecuencia de los incidentes de estos días permanecen hospitalizadas en los hospitales de Barcelona 19 personas, seis de ellas graves y otro muy grave. Siete de los heridos, cinco graves (tres por lesiones oculares), están ingresados en el Hospital de Sant Pau, donde también hay un herido menos grave y otro leve. En el Hospital Sagrado Corazón hay tres hospitalizados más, uno de ellos en estado grave. Los dos heridos restantes se encuentran en el Hospital Vall d'Hebron, uno de ellos muy grave. Datos actualizados facilitados por la consejería de Salud. Informa Esther Armora.

12.28Balance de desperfectos tras la última noche de disturbios en Tarragona, facilitado esta mañana por el Ayuntamiento. Un total de 35 contenedores calcinados y malmetidos, sobre todo en el centro, la zona de la estación de trenes y el barrio de Campclar, además de papeleras quemadas y bancos y señales de tráfico arrancadas. También quedó quemado un vehículo. Este sábado por la mañana, operarios municipales están rellenando de manera provisional con hormigón los socavones que quedaron en la calle para evitar caídas de los transeúntes. Informa Anna Cabeza.

12.19"Ayer a muchos se nos saltaban las lágrimas viendo lo que ocurría en Cataluña", lamenta Albert Rivera a su llegada a la manifestación de Jusapol en Madrid, a la que acude junto a Joan Mesquida y Miguel Gutiérrez para "rendir homenaje" a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. "¿Qué teme Sánchez para actuar contra Torra? ¿Es que se lo dice Iceta?", se pregunta el presidente de Ciudadanos, que insiste en que debe aplicarse ya el artículo 155 de la Constitución. El líder de Cs reprocha al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se traslade hoy por primera vez a Cataluña para "recoger los escombros". Informa Juan Casillas.

18.18La alcaldesa de capital catalana, Ada Colau, ha hecho este sábado una llamada a la calma: "Esto no puede seguir así, Barcelona no se merece esto". Colau ha comparecido ante los medios tras los graves disturbios ocurridos esta semana donde la ciudad ha sido escenario de numerosos actos de guerrilla urbana y ha sufrido incontables destrozos en su mobiliario urbano y el asfalto de sus calles, protagonizados por grupos violentos, en el marco de las protestas por la sentencia del procés.

11.13El presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecerá en un rato junto a la alcaldesa Ada Colau y los alcaldes de las otras tres capitales catalanas en las que en las últimas noches se han producido graves disturbios. Informa Anna Cabeza.

10.47Las clapas en las aceras son por los adoquines que levantaron los vándalos para usar como proyectiles... Informa Àlex Gubern.

10.36Los CDR han convocado de nuevo una concentración para esta tarde a partir de las 18 horas en plaza Urquinaona, muy cerca de la Jefatura de la Policía Nacional en Via Laietana, “contra la represión y en solidaridad con todas las personas represaliadas”. “Tenemos memoria, tenemos dignidad y sobre todo tenemos la convicción que frente a vuestra represión no haremos ni un paso atrás”.

10.18La AP7 en su paso por La Junquera (Gerona) se mantiene ahora mismo cortado en dirección sur por una protesta independentista. Los CDR piden que acuda más gente para prolongar el bloqueo. Informa Àlex Gubern.

10.11En los puertos de Cataluña tampoco se han producido incidencias y han funcionado con normalidad durante toda la noche, desde que se incorporó la estiba a las 20.00 horas del pasado viernes.

10.11En cuanto al transporte ferroviario, durante toda la noche y desde la apertura del servicio, que se ha restablecido a las 05.00 horas en la parada de Paseo de Gracia, no se ha producido ninguna incidencia, por lo que los trenes están circulando este sábado con total normalidad.

10.11En concreto, en el aeropuerto se han producido aglomeraciones en los filtros de seguridad y en el control de pasaportes, pero sin ningún altercado. Muchos de los pasajeros que tenían un billete con salida desde Barcelona han adelantado su llegada al aeropuerto para evitar posibles incidencias como ha ocurrido días atrás.

10.10El Ministerio de Fomento ha confirmado que durante la noche del viernes no se han producido incidencias en los servicios del aeropuerto de El Prat de Barcelona, las estaciones de trenes, en los puertos, ni en las carreteras de Cataluña, excepto en la AP-7 que se ha cortado a la altura de Jonquera (Gerona) en sentido sur.

10.08El Cecor, el centro de coordinación policial, ha convocado para esta mañana una reunión a primera hora para valorar los últimos altercados. Se preveía que el consejero catalán de Interior, Miquel Buch, comparecería después de la sesión, pero finalmente se ha retrasado la convocatoria porque prevé reunirse esta mañana con el ministro de Interior en funciones Fernando Grande-Marlaska. Informa Anna Cabeza.

9.22Los seis detenidos en la tarde de este viernes en Bilbao durante las protestas contra la condena de los líderes independentistas catalanes del 'procés' han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. La protesta se inició sobre las 17.45 horas de ayer, en la calle José Antonio Zunzunegi de la capital vizcaína. Los manifestantes llevaron a cabo una sentada que interrumpió el acceso y salida del tráfico por San Mamés por espacio de hora y media.

9.11Una tanqueta de agua que el cuerpo autonómico adquirió en el año 1994 y que durante la jornada de este viernes se desplazó desde la base donde estaba guardado a la ciudad condal.

9.07Entre las imágenes que dejaron los disturbios de madrugada destaca la del uso del camión con agua de los Mossos, que recurrieron por primera vez en su historia a él para dispersar a los manifestantes en Barcelona.

8.54Según algunos periodistas presentes en el momento de la detención, el reportero gráfico habría sido acusado de empujar a un policía cuando las fuerzas policiales trataban de detener a uno de los alborotadores que participaba en los disturbios que se han producido en el centro de Barcelona.

8.53El fotoperiodista de El País Albert García ha sido puesto en libertad esta madrugada tras ser detenido por la Policía Nacional durante los altercados que se produjeron anoche en el centro de Barcelona entre grupos violentos y las fuerzas de seguridad. Según informa este diario, el fotoperiodista, que ha quedado en libertad a las 3.30 horas, iba acreditado con brazalete de prensa y portaba casco de protección y fue inmovilizado en el suelo por media docena de agentes.

8.46En los incidentes desatados tras las manifestaciones y marchas pacíficas contra la sentencia del «procés» y con motivo de la huelga, una persona ha sufrido una contusión facial y otras tres contusiones oculares y todas ellas están pendientes de valoración hospitalaria. En la capital catalana, donde los enfrentamientos son de mayor gravedad, han sido atendidos 60 heridos, 12 en Gerona, 6 en Tarragona y 6 en Lérida. Los otros servicios se han prestado en Molins de Rei, Montcada i Reixac, Alella, Terrassa y la C-58 en Barcelona (un traslado).

8.44El balance de la noche, tras la jornada de huelga y disturbios en Barcelona: al menos 31 personas han sido detenidas y 89 han resultado heridas este viernes en los enfrentamientos con la policía protagonizados por grupos violentos que se han registrado en diferentes ciudades de Cataluñ

1.28El dispositivo policial se mantiene activo por parte de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional. El helicóptero policial sigue sobrevolando Barcelona.

1.10La mayoría de heridos, 60, se han registrado en Barcelona, según los datos facilitados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a las doce de esta noche.

1.09Al menos 31 personas han sido detenidas y 89 han resultado heridas este viernes en los enfrentamientos con la policía protagonizados por grupos violentos que se han registrado en diferentes ciudades de Cataluña.

0.56A estas horas, los Mossos d'Esquadra mantienen el dispositivo de seguridad e informan que han detenido a 22 personas violentas que han participado en los altercados de los independentistas.

0.26El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) informa de que hoy ha sido detenida una militante del sindicato estudiantil independentista en los actos violentos y pide su puesta en libertad.

23.33Las escaramuzas en Barcelona se están produciendo en un gran radio del centro de la ciudad. Ahora mismo, hay altercados, barricadas y fuegos en puntos que están separados en más de un kilómetro y medio de distancia, entre la calle Trafalgar y la plaza Universidad.

Estoy siguiendo lo que pasa ahora en Cataluña... Estoy indignado y harto de ver cómo los separatistas queman y destrozan mi ciudad y mi tierra, agreden a policías y atemorizan a millones de familias mientras Sánchez no hace nada. ¡Ya basta! #155YA ❤️❤️ pic.twitter.com/TuzHZ5xvKa

23.01Los Mossos d'Esquadra disparan proyectiles de foam alrededor del monumento a Rafael Casanova, lugar en el que el nacionalismo catalán celebra los 11 de septiembre. Los violentos preparan, en la ronda de San Pedro (cerca del cruce con Gerona), una barricada.

22.53Mientras en el centro de Barcelona siguen actuando los violentos con barricadas de fuego y los policías tratan de acotar los daños, en Tarragona, Lérida y Gerona siguen las escaramuzas puntuales y los altercados, en menor medida que los que se producen en la capital catalana. Informa Daniel Tercero.

22.50Los Mossos d'Esquadra han detenido hoy en Cataluña a 17 personas, cuatro de ellas en Barcelona, según informa Efe.

22.49Con este martillo los radicales han rebentado el suelo de la plaza para tener munición que lanzar contra los policias. Hay trozos enteros de acera levantados. Informa Miquel Vera.

22.45Un total de 62 personas han resultado heridas este viernes en los enfrentamientos con la policía protagonizados por grupos violentos, la mayoría de ellos, 41 en Barcelona, según los datos facilitados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a las diez de esta noche.

22.42La Policía se prepara en varios puntos de plaza Cataluña para cargar. Aquí todo es fuego y tensión. Informa Pablo Muñoz. Los Mossos cargan en plaza Cataluña también.

22.41Los disturbios, que hasta ahora estaban más o menos concentrados en el entorno de la plaza Urquinaona, se extienden ahora hacia otras zonas de la ciudad, especialmente por Paseo de Gràcia, epicentro de los disturbios ayer. Informa Jesús Hierro.

22.41Ahora mismo, el centro alrededor de plaza Cataluña vuelve a teñirse de fuego. También hay barricadas con fuego en la ronda de San Pedro. Informa Daniel Tercero.

22.40Hasta cuatro barricadas escalonados hadas ardiendo en calle Universidad cerca del cruce con Pelayo. Un auténtico infierno y los radicales que se vienen arriba. La policía no puede llegar y los bomberos sofocan como pueden dos fuegos en la calle Pelayo. Informa Enrique Delgado.

#EFE El camión de agua de los Mossos sube por Via Laietana. Todavía no se ha utilizado en 25 años. pic.twitter.com/wzFL9Dunck

22.25Los enfrentamientos entre manifestantes radicales y agentes de policía continúan en la plaza Urquinaona de Barcelona, donde los violentos han levantado una gran barricada con fuego, cinco horas después de que se iniciaran los choques frente a la Jefatura de Policía, en la Vía Laietana.

22.23Grupos de manifestantes, sanitarios de 'Sanitaris per la República', algún bombero y un hotel colaboran la noche de este viernes en la plaza Urquinaona de Barcelona para atender a heridos en los altercados en la zona. Un grupo de manifestantes ha creado un cordón de seguridad ante la puerta del hotel H10 Urquinaona --en el número 2 de la plaza--, y en el interior del portal dejan entrar a heridos de cierta gravedad, como posibles heridos en el ojo por pelotas de goma o con golpes en la cabeza.

22.17Llega a Urquinaona un gran regimiento del CNP cargado de munición para dispersar a los manifestantes. Informa Miquel Vera.

22.15El camión con cañones agua, que la Generalitat había comprado en 1994, no se había utilizado nunca. Ante el cariz de los acontecimientos, los más graves en los 25 años de historia de los Mossos según el consejero de Interior, la policía catalana se ve obligada a ponerlo en marcha. Informa Jesús Hierro.

Procedim a utilitzar un camió hidrant a Via Laietana direcció muntanya per poder obrir pas als vehicles policials entre les barricades que aquesta hora ocupen part de la calçada pic.twitter.com/8pIOpT9dJ0

22.07Dispersión de los radicales en plaza Urquinaona, epicentro de los disturbios de este viernes. Han perdido el contril de la barricada que llevaban horas defendiendo y han retrocedido. No obstante, siguen lanzando objetos y petardos mientras más agentes del CNP agurdan oara cargar. Informa Miquel Vera.

22.06Cargas en plaza Cataluña, donde se levantan barricadas. Informa Pablo Muñoz.

22.01Llega una docena de furgones del CNP al frente de los CDR. Algunos agentes bajan de los coches. Las cargas para desalojar Plaza Urquinaona pueden llegar en breve. Informa Miquel Vera.

21.57«Vamos a quemar algún banco, ¡venga!», gritan dos adolescentes encapuchados en los aledaños de la Plaza Urquinaona, donde continúan los graves disturbios. Informa Jesús Hierro.

21.48El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado durante una entrevista en Cadena Ser esta noche que las imágenes de Cataluña son "terribles", así como que no ayudarán a solucionar la crisis soberanista. Iglesias se ha mostrado preocupado además porque existan "sectores y gente joven que apueste por un camino que es un desastre para el independentismo". Por otro lado, ha criticado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, después de que éste haya comparado las fotografías de los vehículos quemados en Barcelona con guerras: "Comparar Barcelona con Alepo o Bagdad es una irresponsabilidad, creo que toca mesura", ha dicho..

21.39Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "Si fuera por mí, esta sería la última noche de violencia organizada... cuanto antes acabe, mejor".

21.37La Policía dispersa en Valladolid a un grupo de personas que se manifestaban en defensa de la unidad de España y que se dirígan a la concentración convocada en otro punto de la ciudad en favor de de los presos y del "derecho a decidir" de los catalanes, informa I. J.

21.37Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "Se está haciendo frente a la violencia de manera conjunta con la Policía Nacional. Pero cada uno tiene su protocolo y experiencia en la forma de actuar. Se trabaja de una forma coordinada bajo el liderazgo de los Mossos d'Esquadra"

21.36Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "Evidentemente, los violentos no son independentistas. En ningún caso toleramos las imágenes que estamos viendo. Tengo confianza en los Mossos d'Esquadra".

21.36Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "No estamos hablando de independentistas (en respuesta al ministro Grande-Marlaska), que es cívico".

21.36Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "No tenemos precedentes de estos actos de violencia en Cataluña. No habíamos visto esto en los 25 años de historia de los Mossos d'Equadra".

21.30Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "Estamos ante grupos de una violencia organizada que están actuando ahora mismo en Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Son muy violentos. La ciudadanía debe alejarse de estos grupos".

21.27En Gerona, otra vez la misma historia de estos últimos días. Cuando ha caído la noche, los Mossos han tenido que cargar contra los radicales que les han increpado. Informa Enrique Delgado.

21.24URGENTE: Otro policía herido. Informa Miquel Vera.

21.23En un comunicado la CUP, instigadora de las protestas, felicita a los CDR, pide la dimisión de la cúpula policial y prometen estar “a la altura” de la respuesta popular. Informa Miguel Vera.

21.03El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado para las 21 horas una nueva reunión del gabinete de seguimiento, después de que se hayan reactivado los altercados en Barcelona, especialmente en la Via Laietana, en las proximidades de la Jefatura Superior de Policía.

21.01El ministro de Interior en funciones desmiente que la Guardia Civil esté actuando en el centro de Barcelona.

20.58Marlaska indica que 207 agentes han sufrido heridas de diversa consideración, más de 800 contenedores han sido quemados y unos 100 vehículos policiales han sufrido daños.

20.54Marlaska lanza una advertencia: «Vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda contundencia». La cifra de detenidos a lo largo de toda la semana asciende a 128.

20.52El ministro de Interior en funciones distingue entre la manifestación pacífica, y la violenta. Señala que son 400 personas de forma organizada.

20.50Sobre las carreteras, el ministro de Interior en funciones hay varias carreteras cortadas.

20.49Marlaska destaca que el seguimiento de la huelga ha sido menor del esperado por las fuerzas de seguridad.

20.47Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ante los hechos violentos de grupos independentistas, esta noche: "La sensación de desgobierno es evidente. ¿Dónde esta el presidente Torra? ¿Ha renunciado a sus responsabilidades? ¡Todo esto es inaceptable y ha de dimitir!", en Twitter.

20.42Media docena de furgones de los Mossos se acercan al frente de radicales y dan varias vueltas para tratar de contener el perímetro marcado entre los manifestantes y el CNP. La Policía se prepara para un nuevo lanzamiento de gases lacrimógenos. Informa Miquel Vera.

20.40Además de petardos y piedras de gran tamaño los manifestantes lanzan también elementos de fuego tipo cóctel Molotov. Informa Miquel Vera.

20.29Lluvia de piedras en plaza Urquinaona. Los manifestantes, desatados, celebran cada lanzamiento como una victoria. Informa Miquel Vera.

20.26Diez furgonetas de los Mossos d'Esquadra y otra decena de la Policía Nacional llegan a la Jefatura Superior de Policía, en Via Laietana, para reforzar los efectivos que están enfrentándose a los violentos independentistas en plaza Urquinaona. Informa Daniel Tercero.

⚠️ PER LA VOSTRA SEGURETAT eviteu la zona propera a Plaça Urquinaona. Incidents greus. pic.twitter.com/BVzU53hqqK

20.14Grupos de jovenes encapuchados usan una zona en obras para abastecerse de munición para su enfrentamiento con la Policía. Informa Miquel Vera.

20.13La Policía Nacional ha detenido a lo largo de este viernes al menos a diez personas por los disturbios a las puertas de la Jefatura de Via Laietana de Barcelona, donde grupos de radicales han arrojado objetos a los agentes que custodiaban el edificio, como piedras y petardos y han encendidos contenedores.

20.11Las aerolíneas han cancelado 58 vuelos en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat con motivo de la huelga general convocada para este viernes en Cataluña por los sindicatos Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

