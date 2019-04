La bandera de España no ondeará a media asta en el Ministerio de Defensa esta Semana Santa Margarita Robles ha dictado esta orden pues defiende que «la escenificación religiosa no procede en los actos institucionales y políticos»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no dará orden este año de que la bandera de España ondee a media asta en la sede de su Departamento ni en sus delegaciones territoriales durante los días de Semana Santa, según han confirmado a Europa Press miembros de su gabinete.

El año pasado, igual que en anteriores ediciones, la entonces ministra María Dolores de Cospedal dictó una orden para que la bandera nacional ondeara a media asta desde las 14.00 horas del Jueves Santo hasta las 00.01 horas del Domingo de Resurrección.

El Ministerio asegura que esto ha sido así desde hace décadas a excepción de los años 2010 y 2011, cuando la ministra Carme Chacón promulgó un reglamento de honores lo limitaba a los casos de fallecimiento de un militar en acto de servicio, del titular de la Corona, de su consorte o su heredero.

Robles retomará este año esa idea y esta Semana Santa no dictará ninguna orden respecto a la bandera, tal y como ya sugirió que haría al inicio de su mandato. «La escenificación religiosa no procede en los actos institucionales y políticos –dijo en el mes de junio–. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos lo que entra en el ámbito religioso con lo público».

Los militares sí podrán ir a procesiones

Sin embargo, sí que aceptó que hay tradiciones que se deben respetar porque son «acervo cultural» pese a que respondan a la misma motivación religiosa, como podría ser la participación de militares en procesiones de Semana Santa.

De hecho, los militares podrán volver a participar de forma voluntaria en las procesiones de este año. Entre las más tradicionales, militares del Ejército del Aire participan en diversas procesiones en Alcantarilla (Murcia), miembros de La Legión acompañan a la cofradía de Mena en Málaga, o integrantes de la Armada asisten a otros actos en Marín, Cartagena o San Fernando.