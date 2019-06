Aznar defiende una intervención militar en Venezuela: «Soplando no caen los dictadores» El expresidente del Gobierno ha participado junto a Álvaro Uribe, expresidente colombiano, en un acto de la Universidad Francisco de Vitoria

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha defendido hoy una intervención militar en Venezuela. En una conferencia junto a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, ha asegurado que «Maduro no va a caer por ninguna negociación y tampoco soplando. Soplando no caen los dictadores, caen de otras formas». Además, ha advertido de los riesgos de la inacción política, que produce «unos resultados devastadores»

El expresidente de Colombia ha criticado la «actitud de apaciguamiento» de Europa con respecto a Venezuela, de la que ha dicho que hay algunas excepciones, como la del «expresidente Aznar». Después, Uribe ha asegurado que una intervención militar en el país sudamericano para acabar con «la tiranía» de Nicolás Maduro sería legítima porque tendría como fin preservar la Constitución.

Tras esto, Aznar ha añadido que «cuando 50 países democráticos, encabezados por la democracia más poderosa del mundo [Estados Unidos], reconocen a una persona como Guaidó, declaran que hay un usurpador y que la presencia de Maduro es ilegítima y no ocurre nada, está ocurriendo lo peor que puede ocurrir».

En este sentido, el expresidente español ha afirmado que «el peor escenario posible» se produciría «si no se dieran las circunstancias que propiciasen un derribo de la dictadura de Maduro, que en estos momentos no se están dando porque Maduro no va a caer por ninguna negociación, por ningún diálogo ni tampoco soplando, soplando no caen los dictadores, caen de otras formas».

«Cuando no se actúa, pasa lo peor. Que Putin agarra Crimea, invade Ucrania, aparece en Siria, que los rusos aparecen en Venezuela, los iraníes empiezan a organizar guerras a través de amigos y organizaciones intermedias, o los chinos empiezan a tomar posiciones», ha apostillado Aznar.