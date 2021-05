Ayuso se crece ante los barones del PP: «Quiero que esa ilusión vivida en Madrid siga por toda España» Feijóo, López Miras y Moreno intervienen en el Comité Ejecutivo Nacional para elogiar a la ganadora y a Casado

La resaca de la noche electoral en Génova fue de las que cierren heridas y viejas rencillas. Todos a una, los elogios dentro del PP se repartieron entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. En este partido, capaz de pasar de la depresión profunda a la euforia sin límite en unas pocas semanas, ya se ven como primera fuerza política. Mejor dicho, aseguran que una encuesta interna les sitúa ya por delante del PSOE. Ahí queda eso, solo unas horas después del 4-M. El líder del PP lo anunció ayer en el Comité Ejecutivo Nacional, que convocó el día anterior por la tarde: «Hace dos años y medio, celebramos nuestro congreso siendo tercera fuerza política en España en todas las encuestas internas y publicadas. Hoy ya somos la primera fuerza». El secreto, según Casado, ha sido unir en el PP a la mayoría del centro-derecha y abrirse a los votantes de otros partidos, sin renunciar a sus principios.

Los populares ven expedito su camino hacia La Moncloa, con un Sánchez tocado y hundido. La lectura nacional de las elecciones madrileñas que se ha hecho en Génova desde el inicio de la campaña contrastó ayer con la prudencia de Ayuso. En una entrevista en Antena 3 a primera hora de la mañana, prefirió mostrarse «cauta» ante el alcance nacional que puedan tener sus resultados en la Comunidad de Madrid, advirtió de que ha tenido mucho voto prestado, que no será nada sencillo conservar. Por eso, en cuanto tomó la palabra en el Comité Ejecutivo Nacional, en la sede de Génova, puso tareas a todos: la ilusión que ha generado ella en Madrid debe trasladarse al resto de regiones, para mantener vivo al PP y en alza. No hay que dormirse en los laureles y hay que tomar medidas eficaces aunque reciban críticas. Los barones la escucharon de forma telemática y comprobaron cómo la persona en la que muy pocos creían, por no decir que nadie, cuando Casado apostó por ella, de pronto estaba allí dando lecciones a los grandes 'popes' territoriales del partido.

Otro tablero político

«Se abre ante nosotros un escenario muy prometedor», anunció Ayuso, con el liderazgo crecido. «El 4-M ha cambiado el tablero político en España». Todos están de acuerdo. «Hay que intentar que esta ilusión no pare. Quiero que esa ilusión siga por toda España», afirmó. Ayuso sostuvo que estas elecciones han supuesto «mucho más que simplemente una cuestión autonómica». Y todos asintieron, como se comprobó en las intervenciones posteriores.

Casado tomó la palabra después de Ayuso. El líder del PP, al que más de uno vio muy emocionado el martes por la noche en la sede de Génova por un éxito electoral que para él tiene un valor especial, recordó, fue él quien propuso las candidaturas de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida «frente al ataque de toda la opinión pública». «Siempre decía que la gente no les conocían, cuando les conozcan, ya verán el nivel político».

Para el líder del PP, el martes empezó una nueva etapa política, marcada por la derrota de Sánchez y por la «bomba» que, según dijo de forma gráfica, ha caído sobre Ferraz y La Moncloa. Casado siente el viento a favor y está convencido de que lo empujará hacia una victoria en las generales.

De entrada, Casado reivindicó la victoria de Ayuso en Madrid. Recordó que comparten el modelo y el proyecto político, y que en la convención política que convocó en 2019 el lema ya fue: «España en libertad». «Isabel es puro PP, es Partido Popular por los cuatro costados», subrayó. Así dejó claro que el 'efecto Ayuso' es, a su juicio, el avance de lo que podría producirse en toda España.

«Hemos mantenido el rumbo fijado y los españoles han salido a nuestro encuentro otra vez», presumió Casado. A su juicio, lo que ocurrió el 4-M es la consecuencia de una serie de decisiones que se han tomado desde hace más de dos años en el PP. «Recuperamos todo el voto de Ciudadanos y abrimos una vía de agua en el PSOE», explicó, algo que no hubiera sido posible, arguyó, sin decisiones previas como estas: «Sin nuestra estrategia de España Suma, de los pactos de gobiernos de la libertad, o del rechazo al extremismo no habríamos llegado hasta aquí».

Todo ha seguido un orden y un plan fijado desde el principio, según Casado. Y el balance «es un centro y una derecha mucho más fuerte y mucho más cohesionado en torno al PP y por tanto preparado como alternativa para cambiar el Gobierno de España».

Sánchez, «falso infalible»

Casado tiene claro que estas elecciones madrileñas tienen una clara repercusión nacional, porque los partidos del Gobierno han sufrido una «debacle histórica». «Ayer se esfumó esa supuesta y falsa infalibilidad de Sánchez, que era un fake, como todo lo que hace. Ayer fue un punto de inflexión», anunció. El líder del PP reclamó la convocatoria del Debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde 2015, para que Sánchez rinda cuentas ante los españoles.

En la reunión interna del PP, tomaron la palabra varios barones. Feijóo ve el inicio de un cambio de ciclo. A su juiciol, el 4-M era un 'match ball', que el PP ganó. «Ha confirmado que podemos tener un gran Gobierno de España con Casado», aseguró. López Miras resaltó que «todo empezó en Murcia, y tiene que tener como punto final a Casado en La Moncloa». «Pinta muy bien», comentó. Y Juanma Moreno interpretó el 4-M como un acicate para lograr el Gobierno de España: «Estamos en el buen camino».