La avalancha de pateras desde un bote de Salvamento: «Es la ruta más mortífera, el Atlántico se lo come todo» Un integrante de los equipos de rescate explica a ABC cómo se vive desde primera línea la crisis migratoria de Canarias

Enrique Delgado Sanz SEGUIR Madrid Actualizado: 21/11/2020 17:56h

Lo primero es el anonimato. Las cosas están feas en Canarias, eso es una obviedad que no se le escapa a nadie. Y la primera norma para un Gobierno cuando algo no va bien es el silencio. Cuanta menos gente cuente las cosas, mejor. Así que no se puede hablar, al menos a pecho descubierto. Sin embargo, uno de los integrantes de los equipos de Salvamento que durante los últimos meses se están jugando el tipo en las aguas del Archipiélago aprovecha un momento de descanso para explica a ABC cómo son sus rutinas, el tipo de embarcaciones que han auxiliado y lo que se siente cuando, tras rescatar a decenas de inmigrantes, ves cómo están hacinados en un