La Audiencia Nacional valora examinar la salud mental del exjuez Presencia

El juez condenado por prevaricación y expulsado de la carrera, Fernando Presencia , tendrá que ir a declarar en las próximas semanas a la Audiencia Nacional por calumniar en su web, entre otros, a magistrados del Tribunal Supremo en lo que podría constituir un delito contra las Altas instituciones del Estado. No obstante, antes de que el paseíllo tenga lugar, en el juzgado valoran que un forense examine su estado de salud mental.

Según las fuentes consultadas por ABC, de la reiteración de su conducta se desprenden indicios de desequilibrio . El chequeo médico ayudaría a determinar si el exjuez es imputable, es decir, si se le puede perseguir penalmente o, por el contrario, no procede.

Fue esta misma semana cuando el juez Joaquín Gadea acordó la imputación de Presencia por delitos contra las Altas instituciones del Estado tras una denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional . Previamente, varios magistrados del Supremo habían informado al Ministerio Público de que el exjuez Presencia les acusaba en su web- sin ningún fundamento- de tener dinero oculto en paraísos fiscales.

Por ello, entre las primeras decisiones que adoptó el juez, estaba la orden de cerrar cautelarmente la página desde la que vertía esas afirmaciones contra personalidades de la judicatura. Sin embargo, la Guardia Civil se ha topado con dificultades. No pueden clausurarla porque la web tiene un dominio extranjero . Según las fuentes de la investigación consultadas por ABC ahora juez y agentes buscan fórmulas para poder materializar el cierre de la página.

En esta causa figuran como perjudicados, los mismos jueces damnificados que pusieron los hechos en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía. Entre ellos el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, y los magistrados Pablo Lucas, Susana Polo, Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo del Arco, Vicente Magro, Miguel Colmenero, Pablo Llarena, Ángel Luis Hurtado y Julián Sánchez Melgar. Y se espera que la lista aumente en las próximas semanas, pues son muchas las personas señaladas por Presencia en su página web.

El juez instructor, en el punto de mira

El pasado mes de abril, mismo juez de la Audiencia Nacional que ahora investiga a Presencia trasladó a los juzgados de Talavera un escrito que este había presentado para que se le investigase por un delito de denuncia falsa. Acusaba sin pruebas a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de blanquear tres millones de euros en Panamá.

La respuesta del exjuez Presencia llegó a través de su página web, cargando contra Joaquín Gadea por conductas delictivas similares a las que atribuye a los magistrados del Supremo que le tienen denunciado. Pero en su caso, los ataques que se han intensificado en los últimos días, después de que decidiera imputarle en la Audiencia Nacional y cerrar cautelarmente su página web.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC explican que no hay razón para que Gadea se aparte de este asunto, habida cuenta de que los ataques serían posteriores a la incoación del primer procedimiento. El propio Presencia incidió ayer a este diario en que el instructor «está recusado» -si bien en los Juzgados Centrales no consta- y cuestionó su legitimidad para proceder en su contra y adoptar medidas cautelares sobre la página de Acodap. «La asociación no está denunciada», asegura. Será citado próximamente en la Audiencia Nacional.

