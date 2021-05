La Audiencia Nacional reabre la causa por genocidio contra el líder del Polisario El juez Pedraz atiende a la petición de las víctimas, que solicitaron la reapertura del procedimiento cuando fue trasladado a España por problemas de salud

Isabel Vega SEGUIR Madrid Actualizado: 18/05/2021 21:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado reabrir la causa contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones que fue archivada en octubre del año pasado por falta de una comisión rogatoria.

En un auto al que tuvo acceso ABC, Pedraz atiende a la petición de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), que el pasado mes de abril registró un escrito en la Audiencia Nacional solicitando la reapertura de las actuaciones ante la presencia de Ghali en el país.

El líder del polisario llegó el pasado 18 de abril a España en un avión medicalizado procedente de Argelia y bajo una identidad falsa para ser tratado de coronavirus, estando en una situación delicada. El Ministerio de Exteriores confirmaría después su traslado y hospitalización en Logroño por «razones humanitarias».

Su llegada ha desencadenado un nuevo desencuentro diplomático con Marruecos, que ha respondido animando a los migrantes en tránsito en la zona fronteriza con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a echarse al mar rumbo a España. Solo en las últimas 48 horas han llegado a Ceuta más de 8.000 personas.

Sin embargo, su nombre ya era conocido en la Audiencia Nacional, que ya en 2017 libró una comisión rogatoria a Argelia al hilo de la mencionada querella para notificarle y tomarle declaración, así como a una batería de líderes del Polisario a quienes apuntaba la asociación por graves violaciones de derechos humanos.

No obstante, no hubo respuesta, lo que acabó derivando en el archivo de las actuaciones. Ahora, el juez, sin oposición de la Fiscalía, ha acordado notificarle la querella una vez comparezca en el Juzgado o «sea dado de alta hospitalaria» y descarta, «por el momento, imponerle medidas cautelares pues aún «no hay indicios claros de participación en las conductas recogidas en la querella». Cuando se archivó, aún no habían conseguido notificarle.

Torturas bajo detención, agresión sexual

En paralelo, el mismo juez ha reabierto otro asunto sobre Ghali. Se trata de la querella que presentó en agosto del año pasado el bloguero saharaui Fadel Mihdi Breica, de nacionalidad española. Afirmaba que cuando en 2019 llegó a los campamentos de Tinduf, en Argelia, y organizó «actos contrarios a la línea oficial» del Polisario, le arrestaron y le sometieron a torturas en centros ocultos de detención.

Su petición de reapertura se produjo igualmente a finales de abril, cuando tuvo noticia de que Gali podía haber entrado en España protegido por las autoridades y con una identidad falsa. El primer movimiento del juez fue solicitar confirmación de que, efectivamente, el líder del polisario se encontraba hospitalizado en Logroño, según informaron a ABC fuentes jurídicas.

Hay un caso más, si bien está archivado. En el Juzgado Central de Instrucción número 1 se cerró una investigación por la querella de una mujer saharaui que denunció a Gali por haberla violado en el contexto de la emisión de un pasaporte. Sin embargo, la Audiencia Nacional no era competente para la investigación de este tipo de delito. Hace tan sólo unas semanas, un grupo de mujeres protestaron a las puertas de la sede de los Juzgados Centrales, portando pancartas con fotos del líder del polisario en las que denunciaban que España protegía a un agresor sexual y pedían justicia.