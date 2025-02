La Audiencia Nacional paraliza la extradición del Pollo Carvajal mientras se resuelve el asilo

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó este martes paralizar la entrega a Estados Unidos del exjefe de inteligencia con Hugo Chávez Hugo Armando Carvajal en espera de que se resuelva su petición de asilo, que no tiene aún respuesta. El equipo jurídico del también conocido como El Pollo había recurrido a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional para que ese silencio administrativo no pudiera en ningún caso ser considerado una negativa. Esa es la resolución que aún falta por llegar y por la que la Sección Tercera , que es la que ha llevado desde el inicio el caso de la extradición, ha decidido parar máquinas cautelarmente. Esperarán a tener esa respuesta para ejecutar, o no, la entrega de Carvajal, según informaron a ABC en fuentes jurídicas.

La paralización se acordó por providencia después de que se hiciera constar que en el expediente de extradición obra un escrito del Minisrerio de Justicia en el que ya en marzo de 2020, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la entrega, llamaba la atención sobre el hecho de que había solicitado protección internacional en España un año antes. Ese escrito, del que ya informó este diario y que se dirigía tanto a Instituciones Penitenciarias como a Interpol, refiere expresamente que la Ley de Asilo «obliga a comunicar inmediatamente la solicitud de protección internacional al órgano gubernativo que conozca de la extradición a fin de coadyuvar y facilitar la suspensión de la ejecución del fallo del proceso de extradición, esto es, no proceder a la ejecución de la entrega policial de la persona reclamada mientras se halle pendiente de resolución la antes mencionada solicitud».

Para entonces, no obstante, él ya se había fugado y ha estado en paradero desconocido un año y diez meses, justo hasta la semana pasada, cuando fue detectado y detenido en una operación de la DEA norteamericana y la Policía Nacional en un piso arrendado por una compatriota en un barrio de la zona norte de Madrid.

En paralelo, la defensa de Carvajal ha presentado una petición de cautelarísimas al Tribunal Supremo para que suspenda a su vez, la entrega a Estados Unidos. Cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la extradición el año pasado y aún estando él en fuga, recurrieron la decisión ante la Sala de lo Contencioso, que aún no se ha pronunciado. Es por eso que según informaron en fuentes de su defensa, han acudido de nuevo al tribunal, en un intento de conseguir que permanezca en España hasta que resuelva si aquel acuerdo se ajusta a derecho.

Carvajal viene denunciando que es víctima de una persecución de la Administración estadounidense. Asegura que se falsearon los cargos de narcoterrorismo por los que se le reclama para conseguir su traslado al país porque lo que quieren es que proporcione información de Venezuela fruto de su pasado en Inteligencia.