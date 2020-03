Atrapados en Perú: «Abusan de nuestra desesperación por volver a casa» Españoles pendientes de repatriación denuncian el alto coste de los vuelos y los traslados para llegar a ellos

Ya lo dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hace más de una semana: «No podemos poner un avión a cada español que quiere volver». Se refería a las dificultades y la paciencia que están requiriendo las repatriaciones en tiempos de coronavirus, entre otras, las de reunir a los afectados dispersos en cada país en las capitales o allí donde están los grandes aeropuertos de referencia desde los que volar a España. Países extensísimos o no muy bien comunicados -Filipinas, India, Ecuador....- donde a su vez se han dictado restricciones de movimiento, toques de queda. Por no hablar de los gastos no previstos que todo este operativo vaya a causar a cada bolsillo, porque la vuelta a asa no se costea con dinero público.

Pero una cosa es pagar y otra el «abuso». Lo contaba ayer lunes desde Perú una pareja de Alicante formada por Tamara Trujillano y Pablo Santiago, a la que el confinamiento y la suspensión de todo transporte decretado por el presidente Martín Vizcarra la noche del 15 de marzo pilló de improviso en un pueblo cerca de Cuzco. Decidieron que a la mañana siguiente, a primera hora irían a visitar a toda prisa el Machu Pichu y salir de allí. No fue posible ni lo uno ni lo otro. Este sábado lograron llegar a Lima previo pago de 108 dólares cada uno, en efectivo, por un trayecto que normalmente «cuesta 20 o 25 euros», en el autobús que consiguió movilizar el Consulado General de España (CGE), que también ha organizado el vuelo de Iberia en el que esta pareja supo ayer tarde que , por fin, estará hoy viajando rumbo a Madrid hoy. A 362 euros al cambio por persona. Por el viaje de ida y vuelta, con una aerolinea ajena a Iberia que ha dejado de volar a Perú y les ha dejado atrapados allí, pagaron 370 euros.

«Entiendo que quien no tiene billete de vuelta pague, pero ¡cómo están abusando de la desesperación, de que tenemos que volver a casa!», lamenta Tamara que, interpelando al Consulado añade: «nos dicen «nosotros no ponemos los precios»... pero, al menos vela por mis intereses, que nos están cobrando cantidades desorbitadas».

Efectivamente, en respuesta a este diario a través de la Oficina de Información Diplomática (OID) dependiente de Exteriores, el CGE en Lima subraya que son «las compañías privadas» las que establecen los precios. «La Embajada y su Consulado no han tenido responsabilidad alguna en la determinación de los precios, que, en todo caso, y como es comprensible, no guardan relación con los vigentes en circunstancias normales», explica. Recuerda además que los desplazamientos interurbanos están suspendidos «y solo pueden realizarse previa autorización de la Policía Nacional de Perú», para lo que esta delegación «ha multiplicado los contactos con sus interlocutores peruanos», como también para lograr los preceptivos salvoconductos oficiales.

En la misma contestación, remitida por escrito a ABC, el Consulado indica que han llegado a acuerdos «con diversos hoteles» para proponer a los turistas interesados en ser repatriados con el fin de que cumplan con una condición impuesta para acceder a esos permisos: que tengan «alojamiento asegurado» a su llegada a la capital. Se agrega que los españoles son «plenamente libres» de contratarlo o no, pero que deben tener hotel en Lima. Tamara Trujillano nos traslada la propuesta consular: en una cadena española, a 50 kilómetros del aeropuerto «y a 80 euros la noche, una tarifa casi de lujo en Perú, y sin saber en ningún momento si vamos a estar un día o diez porque cuando lo aceptas no tienes garantizado en absoluto que vayas a poder volar. Surrealista», tilda. «¿Para lucrar a quién?... con todo esto, somos cientos de extranjeros que lelamos aquí dos semanas costeándonos de todo», reflexiona Tamara, «que el Gobierno no se dé golpes de pecho diciendo «hemos traído a tantos...«. No. Me he traído yo y a precio de oro», zanja.