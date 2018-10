El asesino de Pioz: «Mi tío me amenazó con denunciarme si no le daba 6.000 euros» Nogueira responde solo a su abogada y se escuda en el rencor y en que no puede «canalizar sus emociones»

Bebía desde los diez años, le humillaban en el colegio, se golpeó en la cabeza de adolescente y no podía «canalizar sus emociones» y sus ataques de rabia. Cuando su tío Marcos «lo dejó tirado» decidió que eso «no iba a quedar así» y acabó matando a toda la familia. La puesta en escena de estudiante modoso de Patrick Nogueira, acusado de asesinar a sus tíos y a sus primos en Pioz, se ha completado con su declaración en la Audiencia de Guadalajara. Poco más de media hora en la que ha respondido solo a su abogada, Bárbara Royo, en un interrogatorio diseñado frase a frase y encaminado a que se le acuse del homicidio y no del asesinato de sus tíos. A los pequeños ni se les mencionó, como si no existieran.

A tenor de las palabras de Nogueira, su tío le amenazó, le sacó dinero, lo abandonó y él es un producto de la vida que le ha tocado y que le llevó a matar. «Sabía lo que quería, no sabía exactamente cómo iba a pasar», ha admitido eludiendo hablar de matar, acuchillar o asesinar. «Antes de contestar me gustaría pedir perdón a mi familia y a la de Janaina y me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera y no he elegido funcionar de la manera que funciono».

Con esas palabras y un tono lastimero se ha dirigido a la Sala, en la línea anunciada por su letrada de que «su cerebro no funciona con normalidad». Para demostrarlo se remontó a su infancia y su adolescencia y llegó a decir que había dormido en la calle por culpa del alcohol, que le habían llamado maricón y que había frecuentado a drogadictos y alcohólicos.

Dice que su tío Marcos Santos le hizo una «putada», pese a que él había comprado ropa para la familia, pañales y comida a los niños. Acusó a su tío de robarle dinero y lo más grave e inédito: «Me amenazó con denunciarme a Extranjería si yo no le daba 6.000 euros» (estaba en situación ilegal en España). Ni ante la Guardia Civil ni en ninguna de sus dos declaraciones había mencionado jamás tal amenaza, como le hizo notar la Fiscalía al término de la declaración.

Según él, su abuela en Brasil celebró una reunión familiar para saber por qué su nieto Patrick ya no vivía con su hijo y con su nuera y en ella su tío lo acusó de drogarse e «inventó mentiras» sobre él. «Eso fue el colmo. Me dije esto no va a quedar así».

Ha asegurado que cuando sus tíos se marcharon a vivir a Pioz y a él le dejaron en Torrejón de Ardoz se sintió «un tonto de mierda». «He notado que mis emociones, la manera que reacciono no es igual que los demás, es agravada».

En cuanto a los hechos, presentó el asesinato de Janaina bajo un prisma nuevo. Dice que cuando la atacó ella le dio un mordisco en la mano y en ese momento él le clavó la navaja. «Estábamos cara a cara». Simuló una recreación light con la intérprete que heló la sangre en la Sala tras conocerse los detalles de los crímenes.

Respecto a su tío, la versión fue más descafeinada aún. «Me fui a por él casi directamente (después de entrar en la casa), él intentó quitarme la navaja, forcejeamos y caímos al suelo. Le clavé la navaja». No recordaba cuántas puñaladas le dio, aunque la autopsia reveló 14 heridas, «por el forcejeo y porque fue muy rápido».

«Hay detalles pequeños de los que no me acuerdo», señaló con calma. Tan pequeños como no mencionar ni una sola vez a su primos Carolina y David, de cuatro y un año, de los que se burló en los mensajes que mandó a su amigo Marvin Henriques, y que la Fiscalía calificó de «terroríficos».

Al término de su declaración, la Fiscalía y las acusaciones pidieron que se entreguen al Jurado sus dos anteriores declaraciones en instrucción ante las numerosas contradicciones en las que incurrió y las novedades. La más importante, que su tío se defendió. Jamás lo había dicho. Tampoco que su tía le mordiera en la mano. Los mató por la espalda, según las tres acusaciones y sin ninguna posibilidad de defenderse.