ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE DEFENSA DE LETONIA Artis Pabriks: «No pedimos a los soldados españoles morir por Letonia» «Lo importante es que, como aliados, demos una clara señal a cualquiera que nos desafíe»

Seguir Esteban Villarejo @villarejo Toledo Actualizado: 08/09/2019 03:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ministro de Defensa de Letonia, Artis Pabriks, ha tenido tres días apretados en su visita oficial a España: encuentros con los ministros de Defensa y Exteriores en funciones; reunión con diputados de la Comisión de Defensa; visitas a la base naval de Cartagena, la Brigada Paracaidista y el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón.

El viernes se desplazó a Toledo donde inauguró, en el Museo del Ejército, la exposición «Centenario del Estado y del Ejército de Letonia: el sol amanece con la espada». En el hotel Alfonso VI , frente al Alcázar, recibe a ABC. «Gracias al despliegue de las tropas españolas, las relaciones entre España y Letonia son ahora más intensas. Cada uno de vuestros militares es un embajador español en suelo letón».

Explíquele a un lector escéptico. ¿Por qué son necesarios los soldados españoles en Letonia, un país tan alejado de nuestras amenazas?

¿Alejado? Para nada. España y Letonia están extremadamente cerca: somos miembros de la UE y de la OTAN. Tenemos una naturaleza similar, mientras que Letonia es un país de «frontera noreste», España lo es «frontera suroeste». Por tanto, y no temo decirlo, ambos somos países fronterizos de la civilización europea. Y los países fronterizos siempre tienen una serie de desafíos: en nuestro caso es el poder militar asimétrico que nos rodea, mientras que en vuestro caso es más de naturaleza migratoria con estados fallidos muy cercanos, véase Libia. Cada ciudadano de la UE y la OTAN deberían tener la misma seguridad.

¿Qué radiografía nos trae de la situación en el Báltico?

Es una radiografía no solo compartida por los países bálticos (Estonia, Letonia, Lituania y parcialmente Polonia) sino también por los nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca). ¿Nuestro reto? La vecindad con Rusia, país que ha desarrollado y desplegado su poder militar muy cerca de nuestras fronteras durante los últimos quince años. Hay una gran asimetría en la región: con un gran poderío militar de Rusia, cuyas fuerzas armadas frecuentemente se adiestran de modo ofensivo, y una pequeña capacidad militar en nuestro lado.

Pabriks, sobre el Brexit:: «Menudo «dolor de cabeza». Estamos preocupados» - ÓSCAR HUERTAS

¿Por ello surge la misión de la OTAN donde se encuentran 350 militares españoles?

Ese despliegue ofrece un mensaje claro: todos somos aliados. Es un despliegue de solidaridad, en una frontera que también lo es europea y española. También proporciona a esos países la oportunidad de adiestrarse conjuntamente a un bajo nivel. Nos permite tener más contactos (económicos, turísticos…). Nuestro pueblo está muy agradecido de teneros en nuestras ciudades y pueblos.

«Nos gustaría que el despliegue español durase el mayor tiempo posible»

¿La ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha garantizado la presencia de las tropas españolas en los próximos años?

Nos gustaría que este despliegue durase el mayor tiempo posible porque las circunstancias que nos rodean no están cambiando. Y, desafortunadamente, nuestro vecino ruso no es proclive a reconocer sus errores. La confianza entre Europa y Rusia está muy dañada por la guerra de Georgia (2008), la anexión de Crimea (2014), ciberataques, campañas de noticias falsas en procesos electorales o referendos…

¿Cree realmente en una posible invasión rusa en su país?

No, no tememos una invasión. No pedimos a los soldados españoles morir por Letonia; eso lo harían los soldados letones. Estamos listos para luchar y estamos listos para morir por nuestro país. Lo importante es que, como aliados, demos una clara señal a cualquiera que nos desafíe.

Artis Pabriks - ÓSCAR HUERTAS

Luego están los ciberataques…

Llevamos hablando de ellos diez años, y a veces nos decían: «No exageréis». Ahora es una realidad junto con la difusión de noticias falsas, que pueden perturbar la política de un país. El primer ciberataque a Occidente tuvo lugar en Estonia en 2007.

El Brexit.

Menudo «dolor de cabeza». Estamos preocupados. Es increíble lo que está sucediendo. Aún deben encontrar un camino para permanecer en la UE. Si Reino Unido se va será una pérdida para la UE pero también para ellos. Queremos una UE fuerte. Pero, por supuesto, es un asunto soberano que les compete a ellos.

Usted nació en 1966 en la URSS… [interrumpe].

Nací en la Letonia ocupada.

De acuerdo, en la Letonia ocupada por la URSS. ¿Qué recuerdos tiene de aquel tiempo?

Letonia fue el lugar donde la primera manifestación de independencia tuvo lugar en la URSS en agosto de 1987. Crecimos con anhelo de democracia y libertad nacional. Nunca lo olvidamos, muchos miembros de nuestras familias murieron por ello. Había campos de concentración en Siberia, donde nos enviaban por no ser parte de su nación.