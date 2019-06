La arrolladora victoria de Jupol en las elecciones a la Policía abre un periodo de inestabilidad en el Cuerpo El histórico SUP, mayoritario hasta ahora, deberá reinventarse, reducir su estructura, el número de liberados y su presupuesto. Preocupación en Interior por los resultados y los primeros anuncios de los vencedores

Seguir Pablo Muñoz @pablomunozabc Madrid Actualizado: 21/06/2019 02:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los resultados de las elecciones al Consejo de la Policía celebradas el miércoles son históricos: por primera vez un sindicato, Jupol, consigue unos resultados tan arrolladores -ocho de catorce vocales-, mucho más cuando su creación se produjo hace menos de dos años. El SUP, hasta ahora mayoritario en el Cuerpo, apenas logró dos representantes y lo que es mucho más duro, en la Escala Básica sólo consiguió que les votasen la mitad de sus afiliados: 7.000, de lo 14 que tienen. Una vez más, el SPP salvó los muebles y sacó dos vocales, uno en la Escala Ejecutiva y el de comisarios, y la CEP y UFP mantuvieron a duras penas uno solo.

Natan Espinosa, líder de Jusapol y quien plantea las estrategias de Jupol, anunció ayer a ABC que «en el primer pleno del Consejo de la Policía presentaremos un conflicto colectivo permanente hasta que se cumpla la Iniciativa Legislativa Popular que fue aprobada por el Congreso en materia de equipatación salarial,. No podemos estar sujetos a acuerdos firmados antes por sindicatos y organizaciones que nunca se han cumplido». La Policía, por tanto, va a entrar en un periodo de inestabilidad e Interior tendrá que optar por transigir con las exigencias o plantar cara al desafío del nuevo sindicato.

«Creemos que es posible legalmente hacer una ley de equiparación salarial -asegura Espinosa-; así nos lo ha dicho tanto nuestro equipo jurídico como los partidos, incluido, el PSOE, con los que hemos mantenido conversaciones. Vamos a cumplir con lo prometido sí o sí». Y para ello Jusapol no va a dudar en continuar con las movilizaciones en la calle, como hasta ahora.

En Interior el nuevo escenario se ve con máxima preocupación, porque es el peor de los posibles. En ese departamento se confiaba que el suflé de Jusapol se hubiera desinflado y ha comprobado que en modo alguno es así. Hay dos datos muy llamativos: en la Escala Ejecutiva (de mando) Jupol ha obtenido 1.600 votos, y 15 comisarios también le han dado su apoyo. Algo impensable hace solo unos meses.

Fuentes policiales consultadas por ABC llaman la atención sobre el hecho de que ni desde la cúpula de la Dirección General de la Policía ni desde el Ministerio del Interior haya habido una estrategia para responder al fenómeno de Jusapol, pese a que desde hace bastantes meses que los datos eran preocupantes: «Se han centrado en temas como el de Villarejo y el árbol no les ha dejado ver el bosque. Ahora a ver cómo se lidia con este asunto, porque lo que está muy claro es que Jupol tiene el apoyo de una mayoría sin precedentes de policías».

Los daños colaterales tampoco son menores. Por una parte, el SUP, que en afiliación sigue siendo mayoritario pero que no logró convencer a los suyos -«quieren nuestros servicios, pero no nos votaron», analiza un miembro de la ejecutiva de ese sindicato-, deberá reinventarse a partir de una estructura mucho menor. Con dos vocales, las ayudas disminuyen mucho y los problemas económicos serán serios. Habrá menos liberados y eso generará tensiones. En el aire queda el futuro de su secretaria general, Mónica Gracia, que no ha salido elegida en la Escala de Subinspección y que ha llevado a la histórica organización de sus mejores resultados hace cuatro años, a los peores ahora. Con toda seguridad se convocará una asamblea de secretarios generales para tomar decisiones sobre el futuro.

Pero además estos resultados sin duda tendrán incidencia en lo que ocurra en la Guardia Civil, aunque en su caso para las elecciones quedan aún dos años y medio. «Somos la segunda asociación, en número de afiliados de momento, solo por detrás de la AUGC», afirma Natam Espinosa. Pero sabe que hay cosas que están cambiando en el Instituto Armado, entre otras la escasa afiliación. «Los nuevos guardias sí son más proclives, y eso nos favorece», explica Espinosa.

Jusapol sabe que la hora de predicar ha terminado, y que ahora hay que dar trigo. «Tenemos una responsabilidad enorme y no vamos a defraudar», asegura Espinosa. Habrá que esperar la respuesta de Interior.