Arrimadas teme que los independentistas siembren «miedo» en la calle tras la sentencia del «procés» La portavoz de Ciudadanos en el Congreso reclama a Sánchez que no hable de «normalidad» y que defienda a la Guardia Civil

Seguir Juan Casillas Bayo @jcasillas_bayo Madrid Actualizado: 10/10/2019 16:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Inés Arrimadas, sigue empeñada en «dar voz a los que no tienen voz» en Cataluña. Ante la inminente sentencia del «procés», la única persona que ha vencido al nacionalismo en unas elecciones regionales en Cataluña, tiene claro que el constitucionalismo debe estar unido.

«Le pido al Gobierno que deje de decir que hay normalidad», ha dicho esta mañana, antes de participar en una manifestación en Madrid a favor del sector olivero. «La semana que viene, pase lo que pase, va a haber mucha gente que va a tener miedo a salir a la calle», ha lamentado Arrimadas, ante las movilizaciones que prepara el independentismo para responder a la sentencia del Tribunal Supremo.

La diputada por Barcelona ha reclamado a Pedro Sánchez que «rectifique» y que deje de «salvarle la papeleta a Torra». Arrimadas ha recordado algunos de los episodios vividos durante las huelgas independentistas tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, en las que la Consejería de Sanidad llamó para anular citas de los pacientes.

«Aparte de las imágenes que a lo mejor se ven de quema de contenedores o de corte de carreteras, va a ver muchas imágenes que la gente no va a ver que para mí son más preocupantes: gente mayor que no sale a la calle por miedo, gente que no puede ir a su cita con el médico...», ha denunciado Arrimadas, que ha sentenciado: «Es hora de que los constitucionalistas estemos unidos».

Ni palabra de sucesión en Cs

Arrimadas ha salido también al paso de las preguntas sobre si Rivera dimitirá en caso de un batacazo electoral y ha cerrado filas con su líder. «Lo que le encantaría a los nacionalistas es ver que Rivera se quita de en medio», ha asegurado. Para ella, la salida del presidente de Cs de la política supondría «un chollo» para los separatistas, como el que bajo su punto de vista tuvieron con Mariano Rajoy o como el que tienen ahora con Sánchez. «Si hay algún liderazgo indiscutido en algún partido es el de Albert», ha despachado para esquivar cualquier rumor de sucesión entre los liberales.

La jerezana ha aprovechado también para reprochar a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, haber pedido «perdón» por las palabras de la Guardia Civil sobre los Mossos d'Esquadra. Después de que el Parlament aprobase hace dos semanas la expulsión de la Benemérita de la comunidad catalana, Arrimadas sostiene que lo que hay que hacer, precisamente, es defenderla. «Le pediría a la delegada del Gobierno que no se avergüence de la Guardia Civil», ha rematado.