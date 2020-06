Armengol sufre un revés parlamentario con su decreto ley para la recuperación económica de Baleares El Govern pierde una votación decisiva, por lo que la nueva norma será tramitada como proyecto de ley, circunstancia que permitirá la presentación de enmiendas

Josep María Aguiló SEGUIR Palma de Mallorca Actualizado: 02/06/2020 20:14h

El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha sufrido este martes un revés parlamentario inesperado en el pleno celebrado en la Cámara balear. En concreto, ha perdido una de las dos votaciones que se han hecho hoy vinculadas al decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el Covid-19. La pérdida de esa votación implicará que el decreto ley se tramite finalmente como proyecto de ley, lo que permitirá la presentación de enmiendas.

En el pleno se ha procedido en primer lugar a votar la validación del decreto ley, que como se esperaba ha salido adelante por una amplia mayoría, con 32 votos a favor, 22 en contra y cinco abstenciones. Cabe recordar que el Govern de Armengol está compuesto en esta legislatura por consejeros autonómicos del PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca. En el hemiciclo, la suma de diputados de esas tres formaciones roza la mayoría absoluta, pero sin alcanzarla. Así, del total de 59 representantes con que cuenta el Parlamento regional, los socialistas tienen ahora 19 diputados, la formación morada cuenta con seis y los ecosoberanistas mallorquines tienen cuatro, es decir, 29 en total.

Hasta el momento, la mayoría de propuestas de esos tres partidos han salido adelante, ya que Armengol cuenta además con el apoyo parlamentario externo estable de los dos diputados de MÉS per Menorca y de la representante de Gent per Formentera. Sin embargo, en alguna ocasión los ecosoberanistas menorquines se han desmarcado de la posición del Govern, circunstancia que se ha vuelto a repetir este martes. Por lo que respecta a la oposición, en primer lugar está el PP, que cuenta con 16 diputados, seguido por Cs, con cinco representantes, y por Vox, con tres. Por último, está el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI), también con tres escaños.

Como se ha indicado ya, han votado a favor de la validación del decreto ley 32 diputados, en concreto, todos los del PSOE, MÉS per Mallorca, el PI y Gent per Formentera, así como cinco de los seis de Unidas Podemos. Los 22 votos en contra han sido los del PP, Vox, MÉS per Menorca y el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez, que pertenece a Izquierda Unida. Los dos ecosoberanistas menorquines y el citado diputado de IU habían mostrado en estos últimos días su recelo hacia el nuevo decreto ley, al considerar que contiene aspectos perjudiciales para la conservación del medio ambiente. En cuanto a las cinco abstenciones, han correspondido a los representantes de Cs.

Votación con polémica

Los diputados han podido ejercer finalmente su derecho al voto tras una cierta controversia previa acerca de quién podía votar y quién no, situación que ha provocado la paralización momentánea del pleno, decidida por el presidente de la Cámara, el socialista Vicenç Thomàs. Finalmente, tras casi dos horas de deliberación, la Mesa del Parlamento ha determinado que dos diputados de Vox y una diputada de Cs que no habían votado telemáticamente, como estaba previsto, podían hacerlo de forma presencial.

Una vez validado ya el decreto ley, se ha procedido a votar si la nueva norma debía ser tramitada o no como proyecto de ley. Esa segunda votación ha sido la que ha perdido Armengol, por un solo sufragio, pues los partidarios de tramitar el nuevo decreto como un proyecto de ley han sumado 30 votos, mientras que quienes se oponían a esa idea han logrado 29 votos. En ese caso, los 30 votos favorables han correspondido al PP, Cs, el PI, Vox, MÉS per Menorca y el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez. Por lo que respecta a los 29 votos negativos, han sido emitidos por el PSOE, cinco de los seis diputados de Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y Gent per Formentera.

Cabe recordar que una de las medidas que contempla el decreto ley validado este martes es permitir que los hoteles puedan ampliar su edificabilidad hasta en un 15%, para poder adaptar así las zonas comunes a la nueva realidad sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus. Ese incremento en la edificabilidad también se permitirá en establecimientos de restauración y de ocio, así como en centros culturales. En el caso de los hoteles, la ampliación excluye, no obstante, el posible aumento de plazas o de alturas. La vigencia de la nueva norma será de 18 meses.

El decreto ley también especifica que se podrán realizar determinadas obras cumplimentando sólo una «declaración responsable», en la que se tendrá que argumentar la necesidad de la obra concreta que se quiera llevar a cabo. En ese contexto, se permitirá también la realización de obras durante esta temporada turística. En cualquier caso, la declaración responsable no será de aplicación en los casos de obras de nueva planta. Otra de las medidas previstas establece que en las zonas turísticas maduras de Baleares se podrá hacer un cambio de uso en los establecimientos hoteleros, que se podrán reconvertir en viviendas de protección oficial o equipamientos sociosanitarios.