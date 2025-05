Armengol destituirá al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, investigado por presunta corrupción

La portavoz del Ejecutivo balear, la socialista Pilar Costa, ha anunciado este viernes que el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella , será destituido de su cargo en el Consejo de Gobierno que se celebrará el viernes de la próxima semana. Gual de Torrella, que está siendo investigado en un caso de presunta corrupción, había puesto su cargo a disposición del Govern en las últimas horas, a pesar de que durante estos días había mantenido que su gestión en la APB fue correcta.

Cabe recordar que la Guardia Civil detuvo entre el jueves y el viernes de la pasada semana a Gual de Torrella y a otros cuatro altos cargos de la APB, en el marco de una operación promovida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Al parecer, se estarían investigando en este caso una adjudicación supuestamente irregular de amarres en Menorca y alguna otra actuación presuntamente sospechosa en la misma línea.

Además de Gual de Torrella, fueron arrestados el vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza; y los directivos José Fernando Berenguer y Armando Parada. La Guardia Civil les imputó los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración Pública . De los cinco, el vicepresidente de la APB quedó ya en libertad con cargos el pasado viernes por la tarde, mientras que los cuatro restantes lo hicieron en la madrugada del sábado. Previamente, el viernes al mediodía de la pasada semana, la portavoz del Gobierno balear había indicado que el Govern desconocía en aquellos momentos los pormenores de la nueva actuación impulsada desde Anticorrupción.

Sin apoyos

Gual de Torrella tomó posesión de su cargo como presidente de la Autoridad Portuaria en agosto de 2015, recién iniciado el primer mandato de la socialista Francina Armengol como presidenta del Govern. Fue precisamente la mandataria isleña quien propuso a Gual de Torrella como nuevo responsable de la APB hace cinco años. Armengol parecía inicialmente poco proclive a destituirle ahora, a pesar de su imputación. Sin embargo, los socios de Armengol en el Govern —Unidas Podemos y MÉS per Mallorca— exigían el cese inmediato de Gual de Torrella, por lo que de cada vez parecía más difícil su posible continuidad al frente de la Autoridad Portuaria.

«Cuando se tenga que tomar cualquier decisión, el Govern estará a la altura de las circunstancias», había afirmado Armengol el pasado miércoles, unas horas antes de que se celebrase una reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. En dicha reunión, Gual de Torrella defendió su gestión y expresó su voluntad de seguir en el cargo y de no dimitir. No obstante, tras haber constatado en estos últimos días que no contaba ya con apoyos en el Govern, finalmente ha decidido renunciar y marcharse.

En ese contexto, este viernes se ha reunido la Junta de Portavoces del Parlamento balear para estudiar la solicitud hecha por el PP a principios de esta semana para que Armengol compareciera ante la Cámara para informar sobre su posición con respecto al presunto caso de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria. La petición del PP ha sido rechazada, ya que tanto el PSOE como Unidas Podemos y MÉS per Mallorca han votado en contra, al entender que con la anunciada marcha de Gual de Torrella ya no es necesaria la comparecencia de Armengol. Esta negativa a que comparezca la presidenta autonómica ha sido criticada por el PP, Cs, Vox y el PI.

Dos casos

Coincidiendo con las detenciones de la cúpula de la Autoridad Portuaria, hace ocho días fueron registradas también la sede de la APB en Palma y las oficinas de las delegaciones de Ibiza y de Mahón, con el objetivo de recabar distinta documentación digital y en papel. Además, fue registrado también el Club Náutico Ibiza. Los registros en la sede de Palma, efectuados por la Guardia Civil, contaron con la presencia de la jueza Martina Mora y de la fiscal Anticorrupción Laura Pellón.

Cabe recordar que con anterioridad a este caso de presunta corrupción, la Autoridad Portuaria de Baleares fue objeto de otra investigación judicial hace una década, el denominado caso Mar Blau . En dicha causa se investigaban presuntas irregularidades en varias adjudicaciones realizadas por la APB entre 2005 y 2008. En ese periodo de tiempo, este organismo estuvo presidido primero por el popular Joan Verger, ya fallecido, y luego por el socialista Francesc Triay.

Las indagaciones en el marco del caso Mar Blau se iniciaron a finales de 2010, si bien el juicio no se celebró hasta enero del pasado año, con 12 personas sentadas en el banquillo. Finalmente, sólo se impusieron multas menores a tres de los encausados, tras el acuerdo de conformidad al que habían llegado poco antes la Fiscalía y las defensas. Los otros nueve acusados fueron absueltos, incluido Triay.

