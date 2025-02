Argel ve a Albares como un «ministro amateur» y un «pirómano»

«Pirómano» , «grotesco fulano» o «ministro amateur». Así ven desde el Gobierno argelino al máximo representante de la política exterior española, José Manuel Albares . Hoy, a través de la agencia oficial de prensa argelina APS, el ministro de Asuntos Exteriores ha sido tildado de «pirómano» por dar a entender que Rusia es el culpable de «empujar» a Argelia a «atacar» España y no un cambio en la política exterior de España con la cuestión del Sahara.

En un artículo de opinión titulado «Argel-Madrid: huida hacia delante del pirómano Albares», la agencia de noticias responsabiliza al titular de Exteriores español de esta crisis «sin precedentes» entre los dos países y cuestiona «la capacidad de un diplomático indigno» de España y los españoles.

Para Argelia hay un culpable de esta crisis abierta y ese es Alabares. Según recoge el artículo, el jefe de la diplomacia española es un «ministro amateur» y el responsable de la «huida hacia delante» que supuso el giro en la política del Gobierno español con respecto al Sahara Occidental. Este cambio de posición de España resulta incomprensible y ha supuesto una verdadera «traición» para Argelia, principal defensor de la causa saharaui. Este cambio ha «ridiculizado a su Gobierno aislándolo tanto en el seno del Parlamento como de la opinión pública española», dice el texto.

Albares, «ministro amateur»

Además, en Argel no sentó nada bien el viaje de Albares a Bruselas para buscar cobijo en la Comisión Europea y le acusó de «manipular» al Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell. Durante la comparecencia del viernes de Albares tildada de «guiñolesca» por Argelia, esta entiende que utilizó «un lenguaje de contorno irrespetuoso y sobre todo, indigno de su cargo », y que contrasta con otros «ilustres diplomáticos y ministros de Exteriores de España inscritos en el panteón de la diplomacia internacional». El ministro achacó la crisis a las decisiones unilaterales de las autoridades argelinas y defendió que España «no ha tomado ni una sola decisión» que afecte a Argelia para producir «ninguna escalada». En esta línea, evitó hablar de fallos de cálculo por parte del Ejecutivo español en su política exterior.

Pero lo más «grotesco de este fulano» encargado de la política exterior de España, sostiene APS, es que a su vuelta de Bruselas «diera a entender, a quien quiera escucharle, que no es ni más ni menos Rusia, Putin mismo, quien estaría en el origen de esta crisis». Tampoco gustó el comunicado de la Comisión Europea «sin fundamento contra Argelia», dice el artículo, donde advertía a Argel de posibles acciones si comprobaba que se había incumplido el Acuerdo de Asociación entre el país magrebí y la UE. El ministro de Exteriores español « no cesa de agravar una crisis (...) que habría podido evitarse» pero no se tuvo en cuenta el que la «traición de la causa saharaui» suscitaría algo más que «una cólera epidérmica pasajera por parte de Argelia». «Es conocer mal a Argelia y su defensa de la legalidad internacional», sostiene el artículo.

Argel contra el Gobierno

El artículo continúa diciendo que «la historia no retendrá gran cosa de Albares, porque no nace nada grande de la pequeñez . Exacerbando la crisis entre Argelia y España y envolviéndola en un lenguaje prestado de la Guerra Fría tampoco se hace Albares más grande».

La incapacidad de explicar un giro tan importante de España con respecto al Sahara, como fue la de posicionarse del lado de Marruecos, es visto por la prensa argelina como un verdadero «naufragio» . El diario ‘L’ Expression’ ha publicado este martes en portada la «debacle» de una política exterior que liderada por un «diplomático que ha llevado a su país al borde del precipicio ».

En el periódico también tildan de «gran delirio» las palabras de la ministra de Economía Nadia Calviño al invocar en esta crisis a Rusia y asegurar que Argelia se está alienando «cada vez más con Moscú», tras la visita del ministro de Exteriores ruso a Argel, Sergei Lavrov, para aislar a España.

La prensa argelina confirma lo que ya se sabía: que Argelia esperaba una explicación sobre un cambio de postura por parte de España sobre el Sahara. Encontró, en cambio, una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados que irritó aún más a Argel, que anunció esa misma noche la ruptura del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación y, al día siguiente, la congelación de las domiciliaciones bancarias con España.